法國參議院友台小組主席今率團訪台　晉見總統蔡英文

▲法國參議院友台小組主席李察2021年曾率團訪台，此次是第四次訪台。（圖／翻攝自總統府Flickr）

文／中央社記者吳睿騏桃園機場24日電

法國參議院副議長暨友台小組主席李察今天率團訪台，李察未在桃機發表談話。訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁，也將赴宜蘭、台南參訪台灣重要經濟文化建設。

法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）率團於24日至28日訪問台灣，訪團成員包括參議員柏楓媞（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉（Valerie Boyer）、德維莎（Brigitte Devesa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Pejo）一行5人。

李察率領的訪問團清晨6時42分搭乘長榮航空公司BR88班機抵達桃園國際機場，外交部由歐洲司長姚金祥前往接機並引領通關。

外交部昨天發布新聞稿表示，此行是李察在2015年、2018年及2021年之後第4度率團訪台，並接續法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）上週率團訪台，成為代表法國民意的參議院與國民議會首次接連組團訪台，彰顯台法深厚友誼。

外交部指出，在俄烏戰爭未歇，中國對台文攻武嚇不斷，企圖破壞印太地區和平穩定之際，訪團接力來訪向國際社會傳達台法同為民主陣營一份子、齊心守護共享價值的重要訊息。

外交部表示，李察率領的訪團將晉見總統蔡英文，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳及地方政府與政黨等政要，並接受游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，就台海等印太地區地緣政治情勢、台灣民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。

訪團也將赴宜蘭、台南參訪台灣重要經濟文化建設，深入了解台灣民主社會的活力與脈動。