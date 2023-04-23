呼應習近平？　賴清德：寬廣太平洋可容中美競爭

▲賴清德今天出席「逆風蒼鷹辜寬敏」追思紀念會 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德23日出席台灣制憲基金會董事長辜寬敏追思紀念會時，引述辜「兄弟之邦」主張說，相信太平洋足夠大，可容中美競爭，也相信台灣海峽足夠寬闊，可容台灣、中國生存發展；此語呼應了中國國家主席習近平2012年與2022年「寬廣的太平洋」論述，適逢總統選戰即將開打，是否有向陸方遞出橄欖枝的意涵，相當耐人尋味。

賴清德今天下午出席「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」，他以台語致詞談及，辜寬敏提出「兄弟之邦」是未來兩岸必須走的方向，希望未來這個理想可以開花結果，「我相信太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭，台海也足夠寬闊，可以容納台灣和中國在此生存發展」，這是彼此應該有的共同目標。

令人玩味的是，賴清德口中的「寬廣太平洋」論述，與習近平昔日公開談話不謀而合。2012年，時任中國國家副主席習近平，應時任美國副總統拜登之邀赴美訪問，當時習拋出「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」一說，擘畫美中關係的未來；2022年習近平以國家主席身份在印尼與美國總統拜登會晤，進一步提出「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

對於賴清德此語是否呼應習近平說法，總統府發言人Kolas Yotaka回應，賴清德今天的演說，並非呼應任何人，但世界之大，理應容得下各國和平共存。賴清德多次表達善意，期待看見中國民主化以化解兩岸歧異，他並依循總統蔡英文指示，多次強調我國與中華人民共和國政府應在不設任何前提、不受軍事威脅的情況下，促成雙方政府與人民平等、對話與交流。

賴清德的兩岸論述，向來是外界關注焦點，他昔日曾自稱「務實的台獨工作者」，並獲得多個本土社團高度支持，今年1月，他在宣誓就職民進黨主席時，闡述「台獨」論述說，「務實的認定台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要」，強調將延續蔡英文「四個堅持」路線，堅持堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

今年4月中旬，賴清德正式被民進黨提名為總統候選人，他發表談話除了再度重申「四個堅持」路線，也定調2024大選將是「民主與專制」的抉擇，且根據「事實」和「主流民意」，台灣並沒有統獨的問題；他說，中華民國台灣的前途必須由2300萬人民決定，「唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路」。

一名熟知兩岸議題的綠營人士解讀，「中華民國台灣」論述經過一系列演變，前總統李登輝提出「中華民國在台灣」，前總統陳水扁講「中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」，蔡英文稱「中華民國台灣」，賴清德進一步延伸出「持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路」說法，替兩岸論述定錨，也盼藉此破解坊間「疑賴論」耳語。