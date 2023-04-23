遺孀淚憶辜寬敏活出台灣人驕傲　曾預言柯文哲「大好大壞」

▲蔡英文（右）、辜王美琇（左）出席「逆風蒼鷹辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今年2月底辭世，享耆壽97歲。遺孀辜王美琇23日在追思紀念活動回顧與辜寬敏互動的點滴，數度哽咽落淚，她說，辜活出台灣人的驕傲，盼能完成辜的心願：完成真正屬於台灣人的憲法。

台灣制憲基金會今天下午舉行「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」，包括正副總統蔡英文、賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等政要與會追思。

辜王美琇致詞時數度哽咽，她細數辜寬敏人生經歷說，辜寬敏是個很特別的人，他講過的幾句話讓人留下深刻的印象，例如總統府資政葉菊蘭競選立委連任時，猶豫是否繼續參選，辜說「妳要進是眾人決定，妳要退是自己決定」；台北市前市長柯文哲首度參選時，來拜訪辜，「你們也知道，柯文哲這個人有點狂妄」，當時柯講到第三句時，辜就打斷他的話說「你等等，我現在就坐在你面前聽你講話，但你又一直說『我跟你講』是什麼意思？」後來柯就不敢再講「我跟你講」這句話，辜最後更提醒柯：你這個人就是大好大壞，要注意一點。

辜王美琇表示，辜寬敏很會看人，也很會說話，他擁有非常強大的台灣自尊心，1995年辜寬敏首度應邀訪問美國白宮，當時即將接任美國在台協會主席的卜睿哲詢問，中國如果武力犯台，台灣會怎麼樣？辜毫不猶豫地回答「我歡迎（I welcome）」，因為台灣的國家共識還沒有形成，有人主張要統，有人主張要獨，若是有飛彈打到台灣，3、5天內共識就會形成，這是對台灣安全最大的保障；1996年中國發射兩發飛彈，美國立刻封鎖台灣海峽。

辜王美琇談及，辜寬敏關心台灣發展和國家未來，且他是一位行動力十足的人，他經常說「做不一定成功，但是不去做成功機會就是零」，也常說「先跨出第一步，才有第二步、第三步」，2008年民進黨大敗被打趴在地，辜寬敏宣布競選民進黨主席，敗選後展開319鄉鎮巡迴演講，花了2年時間，舉辦200場演講。

辜王美琇坦言，雖然辜寬敏在孩子心目中或許不是完美的父親，在太太眼中也不是一個完美的丈夫，但是他很特殊的性格，超過半世紀為台灣盡心盡力的努力，都讓大家非常感動與敬佩，也深深烙印在許多台灣人心中，「辜先生一生懷抱理想，前進再前進，就像一位永不放棄、奮戰到底的鬥士，秉持著信念、價值與原則而活，活出尊嚴、活出台灣精神，活出一個台灣人的驕傲」。

辜王美琇表示，辜寬敏在人生的最後，就是希望推動一部真正屬於台灣人的憲法，讓國家可以早日完成國家正常化，他的心願還未完成，接下來就靠大家繼續來努力，以台灣之名建立一個文明、偉大的正常國家。