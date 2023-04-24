美國維吉尼亞州長楊京今訪台　將見蔡英文、產業人士

▲外交部北美司司長徐佑典（右）代表外交部於機場歡迎美國維吉尼亞州州長楊京（左）率團訪台。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部24日表示，美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）於4月24日至25日率團訪台，外交部對於楊京將台灣作為其首次亞洲行的首站表達誠摯歡迎，訪團將拜會總統蔡英文、經濟部政務次長陳正祺，並與我國外貿協會及產業界人士會談。

外交部說明，楊京一行在台期間將晉見蔡英文、接受外交部政務次長田中光款宴、拜會經濟部政務次長陳正祺。楊京也將與經濟部簽署推動雙方進一步經貿合作交流的備忘錄，並與我國外貿協會及產業界人士會談，深入探索並提升台灣與維吉尼亞州雙邊經貿實質交流與商機。

外交部表示，透過楊京一行的來訪，相信將有助強化台灣與維吉尼亞州政府與產業界的相互瞭解，共同探究進一步提升合作的各種機會，深化雙方互利互惠的夥伴關係。

此外，曾多次訪台的「台灣老朋友」法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）將於24日至28日第四度訪問台灣，訪團成員橫跨各黨派，包括參議院友台小組柏楓媞參議員（Alexandra Borchio-Fontimp）、博葉參議員（Valérie Boyer）、德維莎參議員（Brigitte Devésa）及友台小組執行秘書裴玖（Philippe Péjo）一行共5人，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，李察一行將晉見蔡英文，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳及地方政府與政黨等政要，並接受立法院游院長及外交部長吳釗燮款宴，就台海等印太地區地緣政治情勢、我國民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。訪團另將赴宜蘭及台南參訪我國重要經濟文化建設，深入瞭解台灣民主社會的活力與脈動。