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滑雪突遇積雪翻騰！法男下秒直墜「深不見底冰縫」　生死瞬間曝光

記者葉睿涵／編譯

法國一名滑雪愛好者去年經歷了一次可怕意外，他在滑雪時不慎墜入一個巨大的冰縫，所幸他及時將滑雪板卡在冰和雪之中，而他的朋友也在事後降下繩子，讓受困裂縫中的男子可以用鎬和冰爪爬出冰縫，才得以躲過死劫。如今這名男子公開記錄了他滑下深淵全過程的Go Pro畫面，提醒人們在玩樂之餘也要注意自身安全。

據《鏡報》報導，這起驚心動魄的意外發生在法國阿爾卑斯山以越野滑雪和極限滑雪聞名的美耶峰（Meije）。從現場影片可見，這位不願具名的滑雪愛好者當時正在團隊前方獨自滑行，不料一陣雪花飛滾後，畫面中的他突然筆直墜入一個深不見底的巨大冰縫中。

 ▲▼法國一名男子在滑雪時意外墜入冰縫。（圖／翻攝自Facebook）

▲法國一名男子在滑雪時意外墜入冰縫。（圖／翻攝自Facebook）

還好，男子機警地將滑雪板卡在雪山之中，讓自己可以站在滑雪板上，才停止持續下墜。男子同行的友人阿諾（Thibaut Arnould）透露，他估計男子至少往下掉了15公尺，團友們不得不乘搭滑雪纜車到很高的地方，協助男子爬出冰縫，「他真的非常幸運，我必須說，對於我們這些在上面等待的人來説，這20分鐘絕對是人生最漫長的時光」。

報導稱，由於成員們都配有安全帶、冰爪和冰鎬，因此掉入冰縫的男子在友人援救他前，還可以試圖自己爬出來，而他的朋友也在趕抵後迅速降下繩子，將他從裂縫中拉出。男子表示，雖然這起意外已發生了一年，但他們現在還是決定公開這段影片，「我們認為這對其他人來說是一個警示」。

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