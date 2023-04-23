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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拜訪105歲許歷農上將　再談台灣國政「需務實面對挑戰」

▲▼新北市長侯友宜拜訪許歷農上將。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜拜訪許歷農上將。（圖／新北市政府提供）

記者皮心瑀／新北報導

人稱「許老爹」的前退輔會主委、前國策顧問許歷農上將今年高齡105歲，新北市長侯友宜23日上午特別前往拜訪，祝其生日快樂，同時也談到台灣在面臨詭譎的國際情勢，「需要國人好好團結在一起，放下政治上的對立與衝突，務實的面對各種挑戰」，希望大家一起為了中華民國的和平與繁榮發展而努力。

侯友宜表示，許老爹堪稱中華民國的「國寶」，一輩子守護捍衛中華民國、熱愛台灣這塊土地。這次造訪，他細數了抗日戰爭、國共內戰、八二三戰役的過往，為了捍衛國家，在戰場上不顧危難，勇往直前、奮勇作戰，深深體會戰爭的殘酷，因此非常珍惜和平，更希望兩岸關係和平穩定，這也是他最大的生日願望。

侯友宜說，「做事務實、勇於改革」是老爹給他的鞭策與期許，他定會銘記在心。把人民的利益放在第一位，務實解決問題，勇於推動改革，是他一貫的做事態度。

侯友宜也說，當前台灣除了要面對國際情勢，對內更面臨缺蛋、缺電、物價飛漲等民生問題，需要國人好好團結在一起，放下政治上的對立與衝突，務實的面對各種挑戰，而老爹畢生對國家的奉獻和付出，正是大家最好的典範，要銘記在心。

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