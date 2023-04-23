學者8點分析郭台銘座談會　嘆：對政治的理解「小學程度」

▲郭台銘22日晚間在新竹縣竹北市舉辦首場「郭台銘有話對你說」座談會。（圖／記者陳凱力攝）

記者江采蓁／綜合報導

為角逐國民黨2024總統大選提名，鴻海集團創辦人郭台銘22日晚間在新竹縣竹北市舉辦首場「郭台銘有話對你說」座談會。針對座談會內容，台灣師範大學東亞學系教授范世平23日透過臉書發表看法，提出八點分析，大嘆「經過四年，郭台銘對政治的理解還是小學程度？」

范世平指出，郭台銘的團隊20日就宣布開放民眾報名，僅350個名額，結果馬上就因額滿而緊急關閉，讓人覺得郭台銘是人氣爆棚，這完全是商業公關公司的手法，製造一種「飢餓行銷」，因為名額有限，所以大家會搶破頭，何況郭董可是知名人物，結果搞了半天，昨天也不過來了500多人，何況還有網紅朱學恆與知名主持人于美人的加持。

第二，范世平大嘆，看完郭台銘的說明會，只能說與日前的記者會一樣的空洞與邏輯不通。他舉例，郭台銘說自己的「新中間路線」就是「中美等距」與「台日命運共同體」，問題是日本就不是「中美等距」，而是「一邊倒」的靠向美國，特別是國防與安全，「所以台日要成為命運共同體，台灣要怎麼與美國保持距離？」

第三，范世平提到，郭台銘說總統蔡英文搞得台灣必須在中美間選邊站，「靠美」就會戰爭。他質疑，「那岸田文雄呢？小馬可士呢？不也是選擇靠美嗎？他們是要把日本與菲律賓帶向戰爭？」還有，郭台銘說台灣是「世界命運共同體」，他大批，這不是廢話一句？難道台灣今天不是？

第四，郭台銘說「台灣不要變成亞洲的彈藥庫，要變成亞洲的科技島」，范世平反問，「請問台灣今天不是科技島？那台積電是在生產什麼？台灣是主動想成為火藥庫？還是因為中國想要武統台灣，才成為火藥庫？」他大批，這顯然是倒果為因，怎麼不譴責是中國造成的？如果台灣不要成為火藥庫，郭台銘應該勸南韓總統尹錫悅此時不要訪美，因為會刺激北韓與中國，會把首爾變成火藥庫。

第五，郭台銘說「全世界都認定台灣會成為下一個烏克蘭」，他反問，「那原因是什麼？」，不就是因為俄羅斯想侵略烏克蘭，就像中國想侵略台灣，他質疑，當多數民主國家都在批判俄羅斯與中國，郭台銘的立場是什麼？

第六，范世平指出，郭台銘強調要讓台灣避戰、遠離戰爭，那要怎麼做？他質疑，是要接受中國的「一中政策」與被迫統一，還是要加強國防的讓中國不敢犯台？郭台銘說民進黨政府整天與軍方打交道，美國以防衛為名把台灣政府、民間所有的資源，壓在戰爭防衛之途，「所以台灣要放棄國防與防衛？不向美國買武器？」

第七，郭台銘說要「開啟大談判時代」，要以經濟科技實力為基礎開啟談判，就不必在政治裡面玩零和遊戲。范世平大嘆，自己真的搞不懂郭台銘在說什麼，難道經濟與政治可以一刀切？經濟談判難道沒有政治因素？如果是這樣，那台灣早就與其他國家簽署FTA了；郭台銘還說「中美關係只有政治、戰爭、國防嗎？其實還有一條路，台灣應該善用經濟科技製造的優勢，走出另外一條路」，經濟與科技難道與政治、戰爭、國防無關？哪中美的經濟戰，科技戰是在幹嘛？

第八，郭台銘說對中美兩國最熟悉的非台灣莫屬，所以台灣正是開啟大談判時代的關鍵角色，范世平驚呼，「我的媽呀，原來台灣可以斡旋中美衝突，我們要不要企圖心更大一點，去扮演俄羅斯與烏克蘭談判的關鍵角色？那咱郭董可以申請諾貝爾和平獎了。」郭台銘還說「台灣可以有尊嚴的和平」，安全可帶來和平，和平才能人民有錢，而經濟科技實力是尊嚴的最好基礎，他大酸，講了半天怎麼很像前高雄市長韓國瑜的「貨出去，人進來，台灣發大財」的改良版？