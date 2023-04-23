賴清德批國家認同像「精神分裂」　藍：庸醫敢廢「台獨黨綱」？

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對副總統賴清德在演講中質疑國民黨的國家認同像「精神分裂」，國民黨發言人林家興今（23）日表示，賴清德過往明明強調自己是「台灣獨立萬歲」、「堅定的台獨主張」、「務實台獨」，卻又於2022年九合一大選敗選後提出「和平保台」，抄襲國民黨早就提出的「國防保台，和平護台」論述，明明是民進黨人，卻拿國民黨的香跟拜，這樣的髮夾彎不才是精神分裂？「庸醫害國」的賴清德也應該說清楚，如果要和平保台，為何不敢廢除民進黨的神主牌「台獨黨綱」？

林家興表示，自朱立倫主席上任以來，國民黨一向主張加強國防（Defense）與對話（Dialogue）並進的「2D戰略」，反觀過去高喊「抗中保台」的總統蔡英文，在今年的元旦談話中表示「戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作⋯⋯才能讓更多人得到安全與幸福」；而賴清德去年12月下旬提出「和平保台」的說法，竟跟半年前朱立倫訪美時提出的「國防保台，和平護台」若合符節。如果民進黨質疑國民黨的論述是精神分裂，為什麼從蔡英文到賴清德都要拿著國民黨的香跟拜，跟上朱立倫倡議？

林家興引用唐代大醫家孫思邈指出，「古之善為醫者，上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病。」 如曾從醫的國父 孫中山先生，為推翻「敗壞一切之惡政府」並「組織一良好政府」而「拋棄其醫人生涯，而從事醫國事業」，號召眾人、提出解方、百折不撓，終於艱辛締造亞洲第一個民主共和國中華民國，反觀賴清德表現卻連下醫都不如，「有如庸醫」，開出的藥方反而害慘病人。

林家興質疑，看看賴清德曾經長期治理的台南，如今變成充斥光電黑金利益的貪腐城慘況就很清楚，像民進黨這樣既醫術拙劣又精神分裂的江湖庸醫詐騙集團，本身就是造成當前民生凋敝、經濟蕭條、民主倒退、蒙受戰爭陰影，讓台灣病入膏肓的最大病因！只有換上經驗豐富、藥方務實穩健的好醫生，才有可能扭轉「庸醫害國」的現況，讓被民進黨送進加護病房的台灣重新恢復健康。