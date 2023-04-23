分析／侯友宜「義無反顧」劍指總統路　直球對決拋「落跑包袱」

▲新北市市長侯友宜喊出，「讓中華民國起飛，從新北開始」，有待外界觀察。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜22日在新加坡表態，若獲國民黨徵召選總統「這都是我該做的事」，今（23）日他在國內也積極表態「義無反顧」。而在侯爭取總統提名的道路上，最主要的競爭對手鴻海創辦人郭台銘，也已展開一系列「有話對你說」座談會，雙方競逐已正式鳴槍起跑。

化被動為主動，正面答覆Yes I Do

面對來自郭台銘的強力挑戰，侯友宜若想挑戰大位，就應該主動出擊。果不其然，侯友宜19日啟程前往新加坡，不只在國際上展現出自己的領袖風範，當被媒體問到若被徵召是否「Yes I Do」？他已正面回答，「面對所有挑戰，我毫無懼怕，只要為國家為人民創造更多的安心安定，讓台灣能夠永續繁榮發展，這都是我該做的事情。」

侯友宜從擔任警察時，就擅長事前準備，不打沒把握的仗；因此這番主動表態，顯示了他的決心和信心，化被動為主動之後，外界解讀從此態度將不再曖昧。

議會即將開議，毋寧是最佳舞台

相較郭台銘毫無政治職責的現況，侯友宜身為新北市長，或許有些人認為市政綁手綁腳，就連飛赴新加坡進行交流訪問，都還面臨土城槍擊案等風波。不過，侯友宜昨天傍晚一從新加坡返國，就立即前往新北市刑事警察大隊關心辦案進度，依舊展現心繫市政的責任感。

除了槍擊案等市政問題，4月25日新北市議會即將開議，民進黨團早已放話將有一場「腥風血雨」。但正所謂「危機就是轉機」，面對綠營議員質詢砲火，包括可能被問到「落跑選總統」、「土城槍擊」、「八里斷橋」等議題，對侯友宜而言，雖說是一種挑戰，但相信只要「直球對決」，開議毋寧是一個絕佳舞台。

兩岸論述8字箴言：平等、尊嚴、友善、務實

許多事情無法一蹴可及，更不能異想天開；就像提出兩岸論述，必須經歷一段學習曲線，侯友宜前往新加坡取經，如得到體悟般表示，「台灣和新加坡都處於地緣政治要衝，在多變詭譎的國際情勢底下，都扮演維護區域和平穩定的重要角色，應盡最大的努力避免衝突，降低引發戰爭的風險。」

相較郭台銘的重商主義，標榜「揚棄彈藥走向科技」，引發外界憂心弱化國防、難以抵擋共軍進犯；侯友宜則因出身保衛家園的警界，直至今天出席「北台平台」活動，仍一再重申「守護台灣安全」。而對於兩岸論述，侯也在辜汪會談、馬習會的所在地新加坡，提出「平等、尊嚴、友善、務實」8字箴言，路線也較以往更為明確。

▲侯友宜、朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

若有實力終可水到渠成

比起郭台銘透過參選記者會正式表態，外界屢屢質疑侯友宜曖昧不明，「名不正言不順」何以成為國民黨總統提名的主要人選？因此對侯友宜而言，想要競逐大位，絕不能像過去韓國瑜那樣被動接受徵召，而應主動出擊，爭取選民支持。

如今，侯友宜展現出直球對決的主動積極，在海外表態「這都是我該做的事」，回到國內也說「義無反顧」，這讓他面對未來提名之爭，更能心無罣礙；或許拋掉可能被批評落跑的包袱，反而對他更加海闊天空。同時這些正面表態也標誌著，侯友宜已經「準備好了」，包括危機處理、兩岸論述也已各就各位。

儘管黨中央提出「黨內、泛藍、非綠」三階段整合，被部份挺侯派要角認為是在拖延，甚至逼問黨中央，「難道要拖到侯友宜民調崩盤？」然而，黨有黨的步驟，侯友宜也該有自己的節奏，循序漸進積累實力，不管分幾階段整合，終能水到渠成。