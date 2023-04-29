好市多賣「A肝毒莓」消費者恐吞下肚！台南市衛生局出手了

▲台南市衛生局到場稽查。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅、柯振中／台南報導

好市多商品「科克蘭冷凍3種綜合莓」驗出A肝病毒陽性，同批商品在台已賣出至少2萬包。對此，台南市衛生局獲報後，立即派人前往台南店稽查，確認商家已將有問題批次、同款其他批次的商品下架，後續到各食品通路抽查，也沒有找到販售同商品的情況。

台南市衛生局29日表示，局方接獲通報後，立刻派人前往好市多台南店稽查，經過調查後確認有問題的批次共計下架22包、同商品不同批次也下架了1,692包，衛生局也要求業者自主管理、以維護民眾權益。

▼台南市衛生局到場稽查，確認商家將有問題商品全數下架。（圖／記者林悅翻攝）



台南市衛生局說，後續同步到大潤發、家樂福、愛買、全聯等8家商場抽查，並沒有查獲販售同商品的情況。衛生局提醒，A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎，症狀包含突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後可能發生黃疸。

衛生局指出，恢復期有時會拖延，但會完全康復、不留後遺症。6歲以下兒童感染約有70%無臨床症狀或症狀輕微，而較大的兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀，且通常臨床症狀的嚴重度會隨年齡增加而增加。A型肝炎雖然不會導致慢性肝炎，但有10～15％的病人在急性發病後6個月內有可能症狀復發。感染後產生之抗體（anti-HAV IgG）可延續終生，因而終生有抵抗力。