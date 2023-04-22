大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小時

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動昨日深夜起駕，因疫情緩解，湧入15萬信徒，再現許久不見的萬人空巷情景。今年恢復躦轎腳，信徒的熱情讓大甲媽鑾轎遶境時程拖長，鑾轎在今(22日)下4時40分才通過大度橋進入彰化，整個時程比去年遲到4小時。

▲大甲媽鑾轎今日下午4時40分進入彰化，比去年遲到4小時。（圖／記者唐詠絮攝）

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全球三大宗教盛事之一的大甲媽遶境21日晚間11時5分自鎮瀾宮起駕，展開為期9天8夜繞境活動，沿途行經台中市大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚等區，南下前往嘉義縣新港奉天宮進香，由於參加信眾多，大甲媽祖遶境已成為世界聞名的宗教活動盛事。

▲昨晚15萬人湧進鎮瀾宮周邊。（圖／鎮瀾宮提供）

媽祖鑾轎22日凌晨4時抵達沙鹿，上午9時50分到龍井，上午11時30分到大肚，至下午4時40分通過大度橋進入彰化，今晚將駐駕彰化南瑤宮，再南下前往嘉義新港奉天宮，預計30日回鑾。

由於今年疫情解封，參與活動的信徒大爆增，昨晚鎮瀾宮周邊就湧進15萬人潮，相當驚人；疫情期間，大甲媽因應防疫要求，不讓信徒「躦轎腳」，今年恢復儀式，使繞境行程延誤時間，比去年遲到4小時才進入彰化。另外，媽祖鑾轎預估今天深夜到明天凌晨進民生地下道，為避免出現搶轎，警方已在現場部署大批警力。