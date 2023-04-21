大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來　1600警「3層護衛」保鑾轎萬全

▲大甲媽今晚起駕！百萬信眾動起來，人潮擠爆鎮瀾宮。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

癸卯年大甲媽遶境今晚11點05分起駕，有別於過往受限疫情，信徒必須有疫苗OK卡才能入廟，今年全面解封，大批信徒自中午過後從四面八方湧入鎮瀾宮，攤販排滿蔣公路。信徒光從廟內天公爐走到媽祖神像前，短短3、5公尺距離，擠了10多分鐘才完成祭拜儀式，連廟方人員也忍不住說「今年真的很擠！」

稍早3點鐘舉行祈安典禮；5點鐘眾人在歡呼聲中恭請媽祖登上鑾轎，隨後由頭香、貳香、叄香、贊香等團隊，向媽祖稟告隨駕遶境進香事宜。

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▲廟旁蔣公路兩側攤販從中午開始開攤，吸引不少信徒駐足、買美食。（圖／記者白珈陽攝）



今天中午過後，蔣公路上的美食攤販一字排開，信眾也早早入廟祭拜、向媽祖祈求庇佑，廟外車水馬龍，廟裡信徒摩肩接踵，幾乎寸步難行，彷彿過去兩年無法參加遶境的信徒全都回來了。

警方預估，今年起駕將吸引超過10萬名信眾參與。局長李文章表示，今年的勤務部署與歷年不同，特別調派鄰近分局警力支援，規劃6個「專責分區」，由各分局長擔任分區指揮官，共計動員1600名警力，以綿密的警衛部署確保鑾轎萬全，並加派保安警察大隊特勤中隊、刑警大隊及機動保安警力組成「鑾轎三層安全護衛」，呼籲信眾「不搶轎、理性虔誠祈福」。