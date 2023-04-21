大甲媽今晚起駕！顏清標滿頭白髮暴瘦現身　親口回應身體狀況

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

大甲媽起駕在即，鎮瀾宮董事長顏清標卻傳因受風寒身體不適南下高雄住院，原本有消息傳出，顏清標恐缺席起駕儀式。不過，稍早的團拜中，顏清標驚喜現身，但可以看出他身形消瘦不少，頭髮幾乎全白，雖然走路不穩，但在面對記者提問身體狀況時，仍是中氣十足回應，「可以」，可見他儘管身體抱恙也不肯缺席這場年度盛會。

▲大甲媽今晚起駕，顏清標暴瘦現身 。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，顏清標近日身體受風寒，已在高雄住院近20天，這次為了大甲媽特別向院方請託告假，直言「這很重要」，堅持要回到台中參加起駕宴。醫療團隊為此開會討論，評估身體狀況後，才勉強放行幾小時，顏清標也在起駕宴現場上台致詞後，就隨即趕回高雄，並未久留。

而今晚大甲媽將正式起駕，先前有消息說顏清標會缺席，但在下午的團拜當中卻可看見顏清標驚喜現身，不過他身形消瘦，頭髮幾乎全白，且走路不穩，但在面對記者提問身體狀況時，仍中氣十足回應，「可以」。

另外，顏清標也親自回應身體狀況，表示他昨天已經出院，但現在路走久了仍會喘，醫生也一直交代要他注意狀況。而是否有辦法跟著媽祖走完全程，他則表示，「我走不到的，我兒子顏寬恒也會陪著我走」，可見他儘管身體抱恙，也不願缺席這一年一度的盛會。