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賴清德憶辜寬敏：台灣海峽足夠寬　可容台灣與中國生存

▲▼賴清德出席「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會 。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席「逆風蒼鷹辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今年2月底辭世，享耆壽97歲。民進黨總統參選人、副總統賴清德23日引述辜寬敏「兄弟之邦」的論述說，相信太平洋足夠大，可以容納美中競爭，也相信台灣海峽足夠寬闊，可以容納台灣與中國生存發展。

台灣制憲基金會今天下午舉行「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」，包括正副總統蔡英文、賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等政要與會追思。

賴清德會中以台語致詞表示，今天他懷抱不捨的心情，來參加民主運動前輩的追思紀念會，感謝辜寬敏一生為台灣犧牲奉獻。他說，辜寬敏無論是在日本、台灣，所作所為都是為台灣主權、民主自由打拚，他在台灣先後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，培養人才並推動台灣國家正常化。

賴清德透露，辜寬敏臨終之前，自己再次前往探視；辜寬敏走完了人生最後的花道，他一生為了明確的目標打拚，如同辜所說，他生為台灣存在，其他都是次要，且辜不僅為台灣的民主自由犧牲奉獻，也提出「兄弟之邦」應該是未來兩岸必須走的方向，希望未來這個理想可以開花結果。賴說，「我相信太平洋足夠大，可以容納美國和中國競爭，台海也足夠寬闊，可以容納台灣和中國在此生存發展」，這是彼此應該有的共同目標。

賴清德並引述《聖經：提摩太後書》所言，「那美好的仗，已經打過了；該跑的路程，已經跑盡了；當守的信仰，經持守了」，這就是辜寬敏一生的寫照。

辜寬敏生前提出「兄弟之邦」論述，倡議以此與中國建立正常關係。他曾在90大壽時許下生日願望說，他有一個夢，是台灣與中國的關係要建立原則，因為台灣、中國互相是「兄弟之邦」，依照中國傳統倫理，應該要兄照顧弟、弟尊敬兄。

▲▼陳建仁出席「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳建仁出席「逆風蒼鷹辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳唐山出席「逆風蒼鷹 辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳唐山出席「逆風蒼鷹辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝）

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