台馬警方聯手破獲詐騙集團　吉隆坡豪宅逮獲12名台灣人

▲台馬警方破獲吉隆坡詐騙機房，當場逮獲12名台灣人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、柯沛辰／綜合報導

馬來西亞和台灣警方12日聯手搗毀跨國詐騙和洗錢集團，在吉隆坡逮捕12名台灣嫌犯、3名中國嫌犯。該集團將高級豪宅當作詐騙機房、洗錢水房，主要針對台灣人進行假投資詐騙，作案金額高達千萬。如今15人被逮被訴，被羈押在雪州雙溪毛糯監獄，案件將交由法院審理。

彰化地檢署指揮員林分局、刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資獲利詐欺案件，經分析溯源，發現詐騙集團將機房、水房設置於境外馬來西亞，因此立刻派員前往馬來西亞，與大馬警方合作。

4月12日，當地警方攻堅搜索，查獲以台籍陳男為首的15人詐騙集團，並扣得電腦、手機及網路設備等犯案工具。集團內有12名台灣人（11男1女），還有3名中國籍女子，年齡介於22歲至43歲，其中6名台人早被通緝，大多在2020年潛逃出境。

▲警方查扣筆記型電腦7台、手機18支、平板電腦1部、網路設備2組。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查發現，該集團藏身在吉隆坡一處高級豪宅內，且組織分工明確，手法是先在台灣取得人頭帳戶，由詐騙成員透過通訊軟體詐騙被害人，之後以假投資獲利等名目詐得金錢後，再由水房成員轉換成虛擬貨幣泰達幣（USDT），或通知車手臨櫃提領贓款，藉此洗錢、製造金流斷點。

大馬警隊秘書拿督諾西雅副總監20日發文表示，經總檢察署指示，今日已於吉隆坡法庭，援引刑事法典，以串謀罪起訴15名嫌犯。不過，15名被告皆否認有罪，目前羈押在雪州雙溪毛糯監獄，後續將交由法院審理。

▼台馬警方積極合作破獲詐騙機房，特此合影留念。（圖／記者吳奕靖翻攝）