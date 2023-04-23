2800萬飛了！退休女會計師誤信投資詐騙　不聽勸堅持再匯478萬

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名退休女會計師，3月間誤信LINE群組股票投資，共匯2800萬元由詐團代操股票投資，被騙獲利已超過4000多萬元，詐團騙她要再匯支付所得稅及保證金共478萬元方能提領獲利，警方獲報全力阻止，但她不捨獲利，執意交付現金，與詐團約定在住處面交，警方在住處附近埋伏監控，前後逮獲3嫌，其中2人23日被收押禁見。

▲警方逮沈姓車手，並在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的詐團成員許姓男子與韓姓少年（上圖），及起出相關證物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局於21日凌晨獲報稱，一名72歲婦人於3月間透過臉書加入LINE群組，認識詐騙集團假冒的理財投資顧問，後依對方指示下載投資軟體APP，並陸陸續續分別以匯款及提款面交方式投入逾2800萬元操作股票投資，見獲利已超過4000多萬，婦人要求提領投資獲利，詐團卻誆稱須先再支付所得稅及保證金共478萬元方能提領獲利。

雖經警方向婦人再三勸說，此為詐騙集團慣用手法，惟婦人仍心有所疑，不捨獲利被拋棄，欲執意交付現金，並與詐騙集團約定在住處面交，羅東分局隨即組成專案小組，在婦人住處附近埋伏監控，見沈姓取款車手假冒之投資顧問外派經理取得贓款後，一擁而上，將其壓制逮捕，並自沈嫌身上搜出偽造之取款收據、公司印章及工作證等犯罪工具。

後經專案小組在附近擴大搜捕，發現許姓犯嫌及韓姓少年駕駛車輛在被害人住處附近徘徊，形跡可疑，隨即上前盤查，查得2人即為俗稱「收水」同案共犯，在附近把風並準備將沈嫌收得之贓款取回，警方立即依現行犯將2人逮捕，並自車上查扣取款收據、公司印章、工作證、作案車輛、行動電話、衛星定位器及台幣1萬餘元贓款等贓、證物一批。

全案依刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例分別移送偵辦。沈姓車手與許姓同夥被收押禁見，此外，韓姓少年由律師帶回。