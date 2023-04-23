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泰老千賭徒手指「植入磁鐵40年」　求醫生取出！只因害怕機場安檢

▲▼泰國一名男子為了賭博贏錢不擇手段，竟然在左手中指和無名指指腹，植入兩個方型磁鐵塊。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國男子在兩根手指指腹放入方型小磁鐵，原因竟是為了詐賭。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

泰國一名男子為了賭博贏錢不擇手段，竟然在左手中指和無名指指腹，植入兩個方型磁鐵塊，目的是要在賭局中用磁鐵作弊將骰子翻面，而且時間長達40年之久，已緊緊嵌在肉裡。醫生透露，男子最近想要搭飛機，害怕「手中磁鐵」過不了機場安檢，才主動求診要求取出。

根據泰媒Thaiger報導，泰國春武里府一家放射科診所的醫師Wat Lun經常在臉書上分享病患案例，他19日發布一篇貼文指出，「儘管大家可能很難相信，但有名患者在自己的左手中指與無名指的指尖，嵌入磁鐵長達40年。」他表示，病患這麼做是為了玩一種叫Hi-Lo的骰子賭博遊戲，並貼出了手術後的照片。

報導指出，Hi-Lo在部分亞洲國家被稱為骰寶，骰點比大小，玩家必須押注3個骰子合計點數高低，若點數介於11到18則為「大」，10以下則為「小」。這名男性病患不只在骰子中間藏入磁鐵動手腳，還直接把磁鐵嵌進指尖肌肉之中，以磁力將骰子翻面，藉此改變點數詐賭。

Wat Lun醫師說，這名男子就診時要求取出已放置40年的磁鐵，因為他想要搭飛機，害怕磁鐵會在機場安檢時觸發警報，「當我切開他的手指時，我發現這兩塊磁鐵緊緊地嵌在肉裡。」這篇貼文吸引超過5千多人按讚、4千多人分享，底下約1500則網友留言也出現正反不一的意見，有些人斥責男子賭博出老千，有一些人則驚訝男子為了賭博竟然願意做出這種極端之舉，還有人推測男子如此舉動肯定是擲骰莊家。

報導補充，泰國1916年禁止賭博後，開設賭場成為非法行為，但Hi-Lo骰子遊戲在泰國非法賭場中仍受到歡迎，警方臨檢賭場時若有人參與這類遊戲，依法將被處最高3年有期徒刑，並可合併最高5000泰銖罰款。許多想要合法博弈的泰國人紛紛跨境前往柬埔寨，例如，泰柬邊境小鎮波別（Poipet）已經成為專門迎接海外賭客的新興賭場城市，因為柬埔寨法律禁止本國公民賭博，但外國人不在此限。

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