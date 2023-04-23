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菲律賓總統：台灣問題是中國內政　接見中國外長秦剛恪守一中政策

▲▼2023年4月22日，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）在馬尼拉會見中國國務委員兼外長秦剛。（圖／CFP）

▲菲律賓總統小馬可仕22日接見到訪的中國國務委員兼外長秦剛。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國國務委員兼外長秦剛22日在馬尼拉會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），雙方承諾建立更多溝通渠道，解決南海問題上的分歧。菲律賓方面重申恪守一中政策，將堅持戰略獨立，不偏向任何一方。中國新華社報導還指，小馬可仕稱「台灣問題是中國內政」。

根據路透社、法新社等外媒報導，中國外長秦剛訪問菲律賓會見總統小馬可仕與外長馬納洛（Enrique Manalo），就戰略與區域問題交換意見。小馬可仕在一份聲明中表示，「關於衝突，我們同意建立更多溝通管道，以利任何發生在西菲律賓海（南海）涉及中國與菲律賓的事件都能立刻獲得解決。」

▲▼中國國務委員兼外長秦剛4月22日與菲律賓外長馬納洛（Enrique Manalo）會晤前，在歡迎儀式上握手。（圖／路透）

▲秦剛22日還與菲律賓外長馬納洛進行會晤。（圖／路透）

菲國官媒菲律賓通訊社指出，小馬可仕認為與秦剛的會晤有效幫助兩國直接交談並解決問題，「我們兩國和其他許多國家最近發表的部分聲明可能會被誤解。」儘管小馬可仕並未言明，但菲律賓通訊社稱，這可能是指中國駐菲律賓大使黃溪連14日建議馬尼拉當局應該考慮赴台灣工作的15萬名菲律賓移工，而採取「反台獨」立場的言論爭議。

中國官媒新華社報導提到，小馬可仕表示，台灣問題是中國內政，菲律賓將一如既往地恪守一中政策，菲律賓將堅持戰略獨立，不偏袒任何一方。代表中方的秦剛則認為，兩國是「隔海相望的近鄰」應該進一步加強溝通、加深互信，他呼籲菲律賓切實回應中方正當關切，尊重中國主權、安全和領土完整，把堅持戰略自主、不選邊站隊的承諾落到實處。

菲律賓外交部聲明，馬納洛22日會見秦剛並尋求深化雙邊經濟關係，同時管理兩國在南海的爭端，「馬納洛部長重申菲律賓堅持一中政策，同時對台灣海峽不斷升級的緊張局勢表達擔憂。」

菲律賓通訊社報導稱，馬納洛也向秦剛表示，馬尼拉將繼續採取獨立的外交關係政策，暗示菲律賓不會站在美國或中國的任何一方。另外，他也說，「我們的領導人一致認為，雙方在西菲律賓海（南海）的分歧並不代表兩國關係的全部。」

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