全中運擧重破大會紀錄！花蓮蘇聖慈賽前受傷　克服障礙一擧封后

▲蘇聖慈在國女舉重81公斤以上級，以抓舉75公斤挺舉104公斤打破全中運紀錄，總和179公斤為花蓮奪下一面金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全中運22日下午在新竹縣立體育館舉行開幕典禮，花蓮縣代表隊由教育處代理處長翁書敏率隊參加開幕式。行政院長陳建仁、教育部長潘文忠、體育署長鄭世忠及新竹縣長楊文科親臨會場歡迎來自全國1萬6千名參賽選手、教練及職員共襄盛舉。行政院長陳建仁期許選手們莫忘初心，約定未來一同進軍國際讓世界看見台灣，同時宣布「112年全國中等學校運動會正式開始」。

▲蘇聖慈（左二）超越自我打破全中運的紀錄。

全中運舉重賽場再度傳回捷報！花蓮三民國中蘇聖慈參加國女舉重81公斤以上級，以抓舉75公斤挺舉104公斤（打破全中運103公斤紀錄），總和179公斤再為花蓮縣奪下一面金牌。

▲全中運開幕典禮，花蓮縣代表隊進入大會現場。

詹依燃教練表示，聖慈接受舉重訓練才一年半的時間，於上個月訓練時，因求好心切不小心在訓練時手腕受傷，已經整整一個月幾乎無法練習，僅能從事一些輔助性的訓練項目，直到賽前兩週才慢慢恢復訓練。這次受傷的事件讓她心理產生陰影，對槓鈴有所畏懼甚至不敢接槓。今天看到聖慈克服內心的恐懼，超越自我更打破了全中運的紀錄，教練有信心只要繼續努力，相信明年聖慈一定會再登上全中運頒獎台榮耀花蓮。



4 ／22第三天的賽程，三民國中洪嘉軒榮獲舉重國男組81公斤級銀牌，國風國中鄭翔予榮獲200公尺蝶式第五名、謝鎮安榮獲1500公尺自由式第六名、王羿云榮獲800公尺自由式第六名。花蓮縣代表隊目前累積總獎牌數7金9銀8銅，隨著賽事進行，選手均能保持最佳狀態應戰，相信在未來的賽事必定能再創佳績，穿金戴銀突破極限。