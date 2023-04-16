全中運傳遞聖火抵台東　縣府為選手打氣

▲大會聖火在縣府教育處前廣場進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年全國中等學校運動會聖火傳遞，15日下午抵達台東縣，隨後夜宿台東市區，16日大會聖火在縣府教育處前廣場進行交接後一路北上花蓮繼續傳遞，代表聖火交接工作的教育處副處長黃玉燕嘉勉聖火組辛勞。

「風起新竹 贏向未來」，今年全國中等學校運動會聖火於3月29日由新竹縣長楊文科引燃，4月12日自新竹縣政府出發，以逆時鐘方向環全台，這次聖火傳遞途中，挑戰台灣極東三貂角燈塔、極北富貴角燈塔、極西國聖港燈塔、極南鵝鑾鼻燈塔與極高武嶺等五大極點，突顯全中運勇於突破、積極向上的運動員精神，最終4月21日返回新竹縣體育場安座。

15日下午大會聖火車隊從極南鵝鑾鼻燈塔，一路繞過經台9線進入台東，晚間夜宿台東市區。今日上午9點09分聖火抵達台東縣政府教育處廣場，由教育處副處長黃玉燕代表迎接，黃玉燕從這次賽會聖火傳遞組長、新湖國中校長蔡英煌手中接下聖火，完成台東縣交接傳遞工作，聖火組代表新竹縣長楊文科向台東縣政府致敬，並贈送縣長饒慶鈴紀念品，而教育處也代表縣長回贈台東好物。

隨後賽會聖火組人員再轉交擔任台東聖火傳遞工作的寶桑國中7名選手進行市區傳遞，一路北上沿卑南、鹿野、關山及池上等鄉鎮，繞行公東高工、初鹿國中與伯朗大道，北上至花蓮縣繼續傳遞。

台東縣代表隊將於4月17日上午在縣府廣場，縣長饒慶鈴授旗鼓勵。今年全國中等學校運動會於4月22日至27日在新竹縣暨各競賽場地舉行，台東將派出隊職員約350人參賽13種競賽項目，有田徑、柔道、角力、舉重、游泳、射箭、射擊、擊劍、拳擊、自由車、軟式網球、體操競技及滑輪溜冰等。

台東代表隊在已開賽競技體操項目中，賓茂國中沈珉勳分別在地板、跳馬競賽獲得銀牌及雙槓競賽銅牌，希望22日展開的競賽，能為台東及個人奪得更多榮譽。