全中運4／22新竹縣登場　南投縣選手跆拳道、划船先傳報捷

▲112年全中運將於22日在新竹縣舉行，大會聖火日前傳遞至南投縣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年全國中等學校運動會將於4月22日起，在新竹縣進行6天賽程，大會聖火上週傳遞到南投縣；南投縣教育處指出，此次全中運南投縣參賽的項目有17項，共395位選手代表南投參賽，截至上周為止，有些競賽項目已經比完，南投縣在跆拳道及划船項目上奪得5金3銀5銅的成績。

聖火傳遞交接儀式13日在南投縣立體育場舉行，開場由愛立志工太鼓隊的起鼓祈福表演展開，接著由新竹縣112年全中運聖火隊將聖火送抵現場、交接給縣府教育處長王淑玲，再傳遞給中興高中棒球隊，緊接著經過草屯溪頭橋，往下一個縣市彰化縣前進。

教育處表示，112年全中運南投縣395位選手，共參加田徑、柔道、跆拳道、角力、划船、輕艇、網球、桌球、軟式網球、羽球、空手道、拳擊、游泳、滑輪溜冰、射箭、自由車、擊劍等17個項目。

出席聖火傳遞儀式的南投縣體育會總幹事洪銘惠說，今年全中運已在新竹縣如火如荼的展開，其中划船項目由水里國中及水里商工划船隊奪下4金2銀1銅的好成績；縣府與體育會也在比賽期間前往宜蘭冬山河為選手們加油，並致贈10萬元加菜金勉勵選手。

王淑玲除了為所有參賽的選手們加油，也邀請全國熱愛運動的身障朋友們，明年來南投參加「樂在南投─113年全國身心障礙國民運動會」，順道喝好茶、看好景。