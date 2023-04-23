日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

▲自殺森林掛滿飛機杯。（圖／翻攝自推特，下同）

圖文／CTWANT

日本富士山西北側的青木原樹海（青木ヶ原樹海）由於地理位置特別，以及創作者與媒體的推波助瀾下，變成日本當地著名的「自殺聖地」，有關當局甚至在樹海內放置許多防自殺告示牌，也有不少民間組織在當地巡邏。近期有人發現，樹海內竟然掛了許多紅白相間的「飛機杯」，讓人看了十分傻眼。但仔細端詳後，背後奇葩又暖心的理由卻是讓人莞爾一笑。

時常在樹海內進行探索，並且在推特上發表所見所聞的日本網友Hari（ハリ），近期在推特上發表一則貼文，表示其實有不知名的神秘人長年會在樹海貼防自殺警告的標語，但是特別的是這些標語會搭配著男性自慰時使用的「飛機杯」。Hari也表示，這些飛機杯其實放置了非常多年，而且他每次找到時，上面的標語都不一樣。

從Hari的照片中可以看到，這些紅白相間的飛機杯被人用繩子掛在樹上，下方用透明塑膠袋夾著一些標語，只是標語上面寫著「你要是想去（指高潮）的話，就不要去（指自殺）了」、「聽說在東京吉原（知名性交易區）有比這個（指飛機杯）更舒服的呢」，甚至還有一個寫著「請隨意使用，之後請到城市內買一個新的，再放回來即可」，看起來這位神秘人就是想要用性的舒服來緩解這些想不開的人的自殺念頭。

至於為何都是放置飛機杯，Hari也在文章中解釋，因為根據統計，會來樹海自殺的人們，其中有8至9成是男性，比較少見到女性自殺者。

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