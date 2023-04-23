　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

費鴻泰五連霸為何輸？　黃揚明分析一點：正中徐巧芯下懷

▲▼徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

▲徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選最終由台北市議員徐巧芯擊敗爭取連任的現任立委費鴻泰。事實上，五連霸立委的費鴻泰陸戰實力雄厚，但在黨員投票的部分卻以一票之差落後，而在民調上則拿48.205％，輸給徐巧芯的51.795％。資深媒體人黃揚明分析，身經數次選戰的費鴻泰，以衛冕者自居，希望降低對立、減少話題，一切都「尊重」，但這樣的應對方法對徐巧芯是正中下懷。

根據國民黨初選辦法，是以3成黨員投票加上7成民調，最終徐巧芯獲51.266％，費鴻泰則拿48.73％。值得注意的是，黨員投票徐巧芯共763票，費鴻泰則為762票。

黃揚明說，根據可靠消息，正式黨內民調前，好幾份內部民調，徐巧芯都還微幅落後給費鴻泰，但讓徐巧芯站穩腳步的關鍵在於，費鴻泰想要減少衝突的打法，對徐巧芯有期待的藍營支持者會更無法接受這樣的作風，因此「唯一支持徐巧芯」的效應會更強。

黃揚明指出，徐巧芯知道組織戰的重要，地方該拜會的她也沒少跑，在民調前與民眾黨的柯文哲、高虹安同框、自辦政見會營，在民調中爭取「非藍族群」支持的意圖非常明顯，對徐巧芯而言，民調能拉多開就要拉多開，因為黨員投票對她而言將是一座佛祖的五指山，要從山下爬上去，並不容易，而在民調結束後，徐巧芯陣營透過監聽的結果釋放出「民調領先」的訊息，並發黨員信，這是重要的心理戰術，訴求黨員她才是「最強的戰將」。

黃揚明也說，徐巧芯在民調後、黨員投票前快速變陣，與孫文學校總校長張亞中合體，也透過關鍵人物黨內深藍陣營支持，並勤加拜會基層黨員，希望衝高得票，其實以民調結果看來，費鴻泰只要在黨員投票比徐巧芯最後的763票多約150票，最後結果就能翻盤，但徐巧芯贏了，這一票推翻了費鴻泰等國民黨傳統既得利益者設計的高牆，徐巧芯是真的很拚，這場奇蹟也因此發生，「『攻擊是最好的防守』這句話在這次國民黨松信選區的立委初選中再次得證。」

對於勝選，徐巧芯表示，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定」，並呼籲初選後藍營要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政。

而爭取六連霸失利的費鴻泰則簡短回應，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
復出不到24小又被禁！　PG ONE求饒：放過我吧
今年第一人！　大甲媽遶境爆衝突「白衣男遭壓制」
起底《怒嗆人生》表哥黑歷史！　身家60億自爆「成功的強暴犯」
費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷
美麗華霸主！大直8年3家商場關門　他分析原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

俞大㵢籲巴拉圭珍惜台灣邦誼　不要輕信中國虛假承諾

分析芯費大戰3關鍵　游淑慧：困難指數10顆星

費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

費鴻泰4年前黨員投票得票超狂　如今一票之差敗給徐巧芯

快訊／才抵台就飛奔新北刑大！　侯友宜：全力壓制犯罪毫不寬貸

PTT鄉民發文「巧芯請進」　本人親回：謝謝大家一起創造奇蹟

還是不喜歡黨員投票！徐巧芯笑全台只有這選區三七制　曝下一步計畫

大秘寶？他曝新北斷橋工程標案「貓膩」　喊話新北市府儘速說明

遭徐巧芯曝走光照　許淑華反酸「芯水小偷」：不要只有拜票才看到人

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

費鴻泰六連霸立委夢碎！　徐巧芯勝「接住您的傳承」

俞大㵢籲巴拉圭珍惜台灣邦誼　不要輕信中國虛假承諾

分析芯費大戰3關鍵　游淑慧：困難指數10顆星

費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

費鴻泰4年前黨員投票得票超狂　如今一票之差敗給徐巧芯

快訊／才抵台就飛奔新北刑大！　侯友宜：全力壓制犯罪毫不寬貸

PTT鄉民發文「巧芯請進」　本人親回：謝謝大家一起創造奇蹟

還是不喜歡黨員投票！徐巧芯笑全台只有這選區三七制　曝下一步計畫

大秘寶？他曝新北斷橋工程標案「貓膩」　喊話新北市府儘速說明

遭徐巧芯曝走光照　許淑華反酸「芯水小偷」：不要只有拜票才看到人

清運家具拾獲絕版鈔票2萬元　台南環保隊員拾金不昧報警處理

藤浪晉太郎2.1局慘丟8分一勝難求　遊騎兵18安5轟炸運動家

「綠帽癖」人夫偽單身！誘女友上網找男人性交　她輕生家人怒告

養到驚喜包！焦糖汪養4個月「炸出夢幻毛色」　仙氣滿滿帥暈千人

台南魔術主題咖哩店！吃飯不無聊、桌邊享受LIVE秀值回票價

學子愛吃高CP值美食！北車補習街65元蛋包飯　內用附紅茶無限暢飲

七六人睽違38年再次「橫掃」晉級　恩比德膝傷卻成大隱憂

圓滾滾汪星人躺著嚕毛「完全不動」超Chill　美容師忍不住學牠

股神巴菲特曝光2大風險　「比波克夏績效更讓我害怕」

訂飲料「備註欄撒嬌提2要求」！到場看到店員反應…閃亮亮大笑9聲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

快訊／徐巧芯「費芯大戰」中勝出　中斷費鴻泰六連霸之路

快訊／徐巧芯黨員投票獲763票　1票之差擊敗費鴻泰

費鴻泰4年前黨員投票得票超狂　如今一票之差敗給徐巧芯

費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

快訊／才抵台就飛奔新北刑大！　侯友宜：全力壓制犯罪毫不寬貸

PTT鄉民發文「巧芯請進」　本人親回

快訊／六連霸立委夢碎　費鴻泰臉書13字回應

還是不喜歡黨員投票！徐巧芯笑全台只有這選區三七制　曝下一步計畫

遭徐巧芯曝走光照　許淑華反酸「芯水小偷」：不要只有拜票才看到人

徐巧芯黨內初選勝出　媒體人：不喜歡她的方式但這一仗打的漂亮

賣2個月關子！徐巧芯公布「血流成河」相簿　一張許淑華相片都沒有

大秘寶？他曝新北斷橋工程標案「貓膩」　喊話侯友宜儘速說明

寫歷史！徐巧芯初選出線「最意外這點」　再喊黨中央重用費鴻泰

更多熱門

相關新聞

分析芯費大戰3關鍵　游淑慧：困難指數10顆星

分析芯費大戰3關鍵　游淑慧：困難指數10顆星

國民黨台北市議員徐巧芯贏得黨內初選提名，擊敗現任立委費鴻泰。同樣也有意挑戰立委席次的議員游淑慧指出，芯費大戰有3個重點，直言徐巧芯的勝出，「困難指數10顆星」。

東森集團總裁王令麟體驗無人車

東森集團總裁王令麟體驗無人車

酒駕男狂按喇叭　見警尿失禁被逮

酒駕男狂按喇叭　見警尿失禁被逮

「一級戰區」人龍提早3小時卡位

「一級戰區」人龍提早3小時卡位

還是不喜歡黨員投票！徐巧芯笑全台只有這選區三七制　曝下一步計畫

還是不喜歡黨員投票！徐巧芯笑全台只有這選區三七制　曝下一步計畫

關鍵字：

國民黨影音

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

轉雨降8度！　變天時間曝

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

老公恐入獄14年「安以軒行蹤成謎」！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面