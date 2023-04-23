費鴻泰五連霸為何輸？　媒體人分析一點：正中徐巧芯下懷

▲徐巧芯、費鴻泰。（合成圖／記者黃克翔、屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選最終由台北市議員徐巧芯擊敗爭取連任的現任立委費鴻泰。事實上，五連霸立委的費鴻泰陸戰實力雄厚，但在黨員投票的部分卻以一票之差落後，而在民調上則拿48.205％，輸給徐巧芯的51.795％。資深媒體人黃揚明分析，身經數次選戰的費鴻泰，以衛冕者自居，希望降低對立、減少話題，一切都「尊重」，但這樣的應對方法對徐巧芯是正中下懷。

根據國民黨初選辦法，是以3成黨員投票加上7成民調，最終徐巧芯獲51.266％，費鴻泰則拿48.73％。值得注意的是，黨員投票徐巧芯共763票，費鴻泰則為762票。

黃揚明說，根據可靠消息，正式黨內民調前，好幾份內部民調，徐巧芯都還微幅落後給費鴻泰，但讓徐巧芯站穩腳步的關鍵在於，費鴻泰想要減少衝突的打法，對徐巧芯有期待的藍營支持者會更無法接受這樣的作風，因此「唯一支持徐巧芯」的效應會更強。

黃揚明指出，徐巧芯知道組織戰的重要，地方該拜會的她也沒少跑，在民調前與民眾黨的柯文哲、高虹安同框、自辦政見會營，在民調中爭取「非藍族群」支持的意圖非常明顯，對徐巧芯而言，民調能拉多開就要拉多開，因為黨員投票對她而言將是一座佛祖的五指山，要從山下爬上去，並不容易，而在民調結束後，徐巧芯陣營透過監聽的結果釋放出「民調領先」的訊息，並發黨員信，這是重要的心理戰術，訴求黨員她才是「最強的戰將」。

黃揚明也說，徐巧芯在民調後、黨員投票前快速變陣，與孫文學校總校長張亞中合體，也透過關鍵人物黨內深藍陣營支持，並勤加拜會基層黨員，希望衝高得票，其實以民調結果看來，費鴻泰只要在黨員投票比徐巧芯最後的763票多約150票，最後結果就能翻盤，但徐巧芯贏了，這一票推翻了費鴻泰等國民黨傳統既得利益者設計的高牆，徐巧芯是真的很拚，這場奇蹟也因此發生，「『攻擊是最好的防守』這句話在這次國民黨松信選區的立委初選中再次得證。」

對於勝選，徐巧芯表示，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定」，並呼籲初選後藍營要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政。

而爭取六連霸失利的費鴻泰則簡短回應，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」。