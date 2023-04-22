譴責陳建仁、林右昌對新北槍案卸責　國民黨團：蔡政府施政多重標準

▲國民黨團22日舉行「發生槍擊治安事件 行政院 內政部不用負責？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

新北市連日發生兩起槍擊案，讓出訪新加坡的新北市長侯友宜備受綠營責難。國民黨立法院黨團今（22日）舉行記者會，表示行政院、內政部把治安責任推給新北市府，然而台南88槍槍擊案卻不曾苛責台南市府，質疑蔡政府對於治安維護還會分顏色、雙重標準。國民黨團也要求行政院長陳建仁統合法務部、內政部及數位發展部，全力打擊各類型犯罪，以及猖獗的詐騙集團。

國民黨團總召曾銘宗指出，內政部長林右昌針對新北市槍擊案稱「自有公評」，陳建仁則說「希望市府要負起責任」，但2020年7月13日，前行政院長蘇貞昌對於當時高雄、台南治安惡化，撤換了高雄、台南兩市警局長，而去年11月10日台南發生88槍槍擊案，也未看到行政院、內政部要求台南市府負起責任。

曾銘宗再指，另外前內政部長徐國勇去年7月1日，因任命縣市警察局長與行政院發生重大爭議，他曾說過「治安的成敗，內政部長要負責任，治安的成敗，行政院長也要負責任。所以警政人事權，行政院長也有絕對權力，院長可以指揮內政部來遴選。」

「蔡政府施政不是雙重標準，根本是多重標準。」曾銘宗表示，治安成敗內政部長有責任，行政院長也有責任；縣市警察局長先由內政部遴選，報請行政院長核定，再知會縣市首長，一旦治安發生問題，該是行政院長、內政部長要負責，而縣市政府在執行面，當然也要配合。

曾銘宗說，國民黨團對於近期發生新北市槍擊案，行政院、內政部把責任卸責給地方政府，似乎和中央一點關係也沒有，當作局外人，還在一旁看笑話的情況，國民黨團給予陳建仁、林右昌最嚴厲的譴責。

國民黨立委李德維則表示，雖然內政部警政署近期發動數波掃黑行動，但彷彿抓不勝抓、越掃黑槍越多，黑槍走私、改造槍枝抓不勝抓，日前屏東還發生前檢察官包庇走私槍械，而被取消律師資格案件，在在顯示行政院、內政部和地方政府，唯有攜手合作，才能對治安問題做出重大決策。

李德維說，維護治安是中央到地方上下齊心配合，陳建仁內閣不能只有口號式的「溫暖堅韌內閣」，在治安上更需要拿出魄力和辦法，給國人信心。尤其是警政人事都是中央一條龍式派任，國人印象依舊深刻當時蘇貞昌對於警政人事強勢主導的過程，而現任內政部長林右昌面對槍聲不斷的惡化治安，必須好好和地方政府通力合作，這是林右昌刻不容緩的工作。

曾銘宗強調，國民黨團認為，維護國內治安不是只有各縣市警察機關，還涉及到包括調查局、各地方調查處，以及法務部所屬檢察機關，國民黨團要求陳建仁不要當局外人，出來統合法務部、內政部，以及數位發展部，全力打擊各類型犯罪，以及猖獗的詐騙集團，還給國人一個乾淨的生活空間。