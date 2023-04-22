大甲媽志工下車被撞　貨車剎車不及奪命...肇事駕駛到案

▲大甲媽起駕才剛起駕，就發生志工遭輾死的憾事。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台中大甲媽遶境21日深夜正式起駕，卻傳出22日凌晨12時23分1名男志工遭貨車撞上身亡，警方表示，死者為49歲吳姓男子，從車上走下時遭後方白姓貨車司機衝撞，送醫不治，肇事的白男，到案接受偵訊後被依過失致死罪送辦。

一名志工的女兒在臉書上PO文向網友尋求協助，「跪求剛剛4/22 00:24左右在中華北路（中油甲南加油站）往清水方向上陸橋的行車記錄器或證人」，表示父親遭車撞上不幸身亡，事後卻找不到當時開車的駕駛，附近也沒有監視器，請求網友協助。

稍早警方回應，死者為49歲吳姓男子，當時他搭乘從貨車準備前往大甲媽下一個停靠點（非繞境路線），整路行駛速度極慢，途中吳男卻突然從車輛後方下車，而後面76歲白姓男子駕駛小貨車因天色昏暗，煞車不及，直接撞上吳男，緊急送醫仍不治，警方到場後將白男帶回警局製作筆錄，後續將依過失致死送辦，警方強調，白並未肇逃。

大甲媽昨深夜正式起駕，9天8夜進香遶境行程途經台中、彰化、雲林及嘉義，全程約340公里，鑾轎預計22日駐駕彰化市南瑤宮，23日西螺鎮福興宮，24、25日新港奉天宮，26日起程回鑾，30日晚間回駕鎮瀾宮。