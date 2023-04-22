快訊／六連霸立委夢碎　費鴻泰臉書13字回應

▲費鴻泰六連霸之路夢碎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果今（22日）出爐，經採3成黨員投票加上7成民調計算，徐巧芯以51.266％擊敗對手費鴻泰的48.73％，確定勝出，中斷費鴻泰尋求六連霸之路。對此，費鴻泰在臉書回應，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」。

而徐巧芯也在費鴻泰這則貼文下留言，「我會好好的接住您給我的傳承，未來我們還要一起攜手讓國會過半、國民黨重返執政！您辛苦了！一起打拚！」

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，今則進行黨員投票。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹22日下午先宣布黨員投票結果，第七選區黨員投票選舉人數共5680人，總投票人數1537人，而徐巧芯以763票擊敗費鴻泰762票，有效票共1525票，投票率27.10％。經計算，徐巧芯的得票率50.033％、費鴻泰則為49.967％。

此次國民黨第七選區黨員投票分為台北市議會、松山區黨部跟信義國中三個投開票所，在松山區黨部方面，徐巧芯163票、費鴻泰171票；台北市議會部分，徐巧芯380票、費鴻泰387票；信義國中方面，徐巧芯220票、費鴻泰204票。

民調部分則委託「全方位市場調查公司」及「世新大學知識經濟發展研究院民意調答研究中心」負責。在全方位市場調查公司部分，徐巧芯總支持率52.588％、費鴻泰47.412％；世新大學方面，徐總支持率51.001％、費總支持率48.999％。

最後經採3成黨員投票加上7成民調計算後，台北市黨部公布初選結果為徐巧芯51.266％、費鴻泰48.734％，確定由徐代表國民黨參選台北市第七選區立委，迎戰民進黨提名的許淑華。