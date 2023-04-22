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贏得立委初選！　徐巧芯驚喊「奇蹟」：謝謝費委員肯定

▲▼ 徐巧芯-台獨打嘴炮，接機沒人到 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員徐巧芯贏得黨內初選 。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選結果今日出爐，經採3成黨員投票加上7成民調計算，徐巧芯以51.266％擊敗對手費鴻泰的48.73％，贏得初選勝利。對此，徐巧芯透過臉書發文表示，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定」，並呼籲初選後藍營要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政。

國民黨台北市黨部日前公布，第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，今則進行黨員投票。

面對初選結果，費鴻泰在臉書表示，「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」；而徐巧芯則在貼文下方回應，「謝謝費鴻泰委員，我會好好的接住您給我的傳承，未來我們還要一起攜手讓國會過半、國民黨重返執政！您辛苦了！一起打拚！」

此外，徐巧芯也在個人臉書中發文說明，「我們一起創造了奇蹟，寫下了歷史！謝謝大家，也特別感謝費鴻泰委員即時給我肯定。初選完畢，要團結一致對外，讓國民黨國會過半、重返執政。親愛的各位年輕世代的好朋友，我們接下來也要一同作戰」，更提醒今晚7點仍會舉行民進黨台北市議員許淑華相簿記者會，而許淑華也是未來徐巧芯立委選舉時的對手。

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