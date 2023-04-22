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日本尋獲失聯直升機　第8師團長坂本雄一確認罹難

▲▼ 日本黑鷹直升機失聯。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本黑鷹直升機失聯。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機，6日載著高階將領等共10人失聯，自衛隊陸續在海底發現疑似6名成員，其中5人確定已死亡，且其中一人就是第8師團長坂本雄一陸將（相當於陸軍中將）。

日本朝日新聞報導，一架載有10人的日本陸上自衛隊黑鷹直升機，在沖繩縣宮古島周邊從雷達上消失，日本防衛省（相當於國防部）21日表示，已發現黑鷹直升機的蹤跡，從海底打撈上岸的5人當中，有一人就是事故發生當時搭乘這架直升機的55歲的第8師團長坂本雄一。

▼日本自衛隊黑鷹直升機6日失事墜海，發現寫有「陸上自衛隊」字樣的機門殘骸。（圖／路透）

▲▼日本自衛隊黑鷹直升機6日失事墜海，發現寫有「陸上自衛隊」字樣的機門殘骸。（圖／路透）

第8師團長是管轄熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣約5000名第8師團的領導人，是有事（有緊急狀況）之際，負責日本西南地區國防的中心指揮官。坂本3月30日到任，4月6日就遭遇事故。有自衛隊幹部表示，坂本人很好，精通部隊的運用及國防力的整備。他的去世對自衛隊整體來說是一大損失。

▼日本自衛隊黑鷹直升機墜海，發現疑似殘骸。（圖／路透）

▲▼ 日本自衛隊黑鷹直升機墜海，發現疑似殘骸。（圖／路透）

這架黑鷹直升機上的10名乘員當中，已尋獲6人，其中有5人被打撈上岸後確認已死亡。自衛隊20日公布這5人當中的2人是48歲第8師團司令部幕僚長庭田徹（一等陸佐）、同司令部34歲的神尊皓基（3等陸佐）。自衛隊正急著將海底的一人撈起，並持續搜尋另外4人。

▼日本自衛隊黑鷹直升機殘骸。（圖／路透）

▲▼ 日本自衛隊黑鷹直升機墜海，發現疑似殘骸。（圖／路透）

防衛省計畫將這架黑鷹直升機從海底撈起，21日展開由民間業者參與打撈直升機作業的標案，民間業者以10億日圓（約新台幣2億3000萬元）的價格得標。最快本月之內開始做打撈直升機作業。

▼第8師團長坂本雄一。

【坂本師団長着任】 　令和５年３月３１日（金）、第３９代第８師団長に坂本陸将が着任されました。引き続き地域の皆様の理解を得ながら任務に邁進して参ります。 #陸上自衛隊　 #第８師団　 #北熊本駐屯地　 #第８師団長　 #坂本陸将　 #着任

陸上自衛隊第８師団發佈於 2023年3月31日 星期五

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