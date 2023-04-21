南韓彈藥庫存量「全球最高」！美智庫呼籲尹錫悅：應軍援烏克蘭

▲美國智庫指出，南韓是現今全球彈藥庫存量最高的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前美國機密文件外流時，被爆出監聽南韓國安幕僚高層，而當時南韓官員正談論是否該提供烏克蘭武器。直到最近，南韓防衛事業廳坦承，的確和美國政府簽約，透過交換方式先租借50萬發155mm砲彈給美國。對此，美國智庫分析人士指出，其實南韓是目前全球彈藥儲量最高的國家，因此必須提供彈藥給烏克蘭或北約（NATO）。

根據韓媒《京鄉新聞》，美國戰略與國際中心（CSIS）亞洲研究副所長、美國前國安委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）於當地時間19日表示，「南韓是全球彈藥庫存量最多的國家，而且彈藥產能也相當優秀。若說烏克蘭在這場戰爭中所缺乏的一項物資，應該就是彈藥了。」

南韓先前曾多次重申，依據國家法律，禁止向戰爭中的國家提供殺傷性武器。車維德對此建議，「若提供彈藥給烏克蘭和南韓禁止對外提供殺傷性武器的政策互相衝突，則南韓也可選擇以填補NATO成員國彈藥庫存量的方式替代。」

▲南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

尹錫悅在19日《路透社》專訪中提到俄烏戰爭，表示一旦發生民間人士遭遇大規模攻擊、發生國際社會難以坐視不管的大規模虐殺行徑、發生嚴重違反戰爭法的情事，則南韓恐怕難以堅守過去僅提供人道救援或財務援助的立場，暗示南韓提供烏克蘭軍事武器的可能。

尹錫悅此段發言觸怒莫斯科當局，俄羅斯總統普丁心腹、國安會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）威脅，一旦南韓提供武器給給烏克蘭，則未來不排除提供最新武器給北韓（朝鮮），「我很好奇，當那個國家（南韓）的民眾看到俄羅斯的最新武器落入他們的近鄰、夥伴之一的北韓手中，不知道會怎麼看。」

針對上述發言，車維德認為，從南韓研擬提供武器給烏克蘭的事件上，俄國已將南韓視為交戰國，這也代表俄國嚴正反對南韓加入制裁俄國行列、或是向美國與波蘭販賣武器。

▲俄羅斯國安會副主席梅德維傑夫威脅南韓。（圖／路透）

車維德分析，南韓尹錫悅政府秉持「價值外交」，未來也會逐漸修正外交路線，朝接受美國軍援烏克蘭的方向前進，「儘管下周美韓元首峰會可能不會有具體方案出爐，但尹錫悅總統的外交政策核心路線，是強調自由與民主主義、支持自由主義國際秩序，因此還得繼續觀望。」

不過CSIS南韓項目副主任艾倫•金（Ellen Kim）則認為，若要判斷南韓是否會轉換政策路線，改向烏克蘭提供殺傷性武器，目前來看恐怕「為時尚早」；他也指出，俄羅斯的侵烏戰爭已經逐漸對韓半島（朝鮮半島）產生直接影響。