　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓彈藥庫存量「全球最高」！美智庫呼籲尹錫悅：應軍援烏克蘭

▲▼美國向尹錫悅政府要求提供南韓產製的155mm砲彈50萬發。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國智庫指出，南韓是現今全球彈藥庫存量最高的國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前美國機密文件外流時，被爆出監聽南韓國安幕僚高層，而當時南韓官員正談論是否該提供烏克蘭武器。直到最近，南韓防衛事業廳坦承，的確和美國政府簽約，透過交換方式先租借50萬發155mm砲彈給美國。對此，美國智庫分析人士指出，其實南韓是目前全球彈藥儲量最高的國家，因此必須提供彈藥給烏克蘭或北約（NATO）。

根據韓媒《京鄉新聞》，美國戰略與國際中心（CSIS）亞洲研究副所長、美國前國安委員會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）於當地時間19日表示，「南韓是全球彈藥庫存量最多的國家，而且彈藥產能也相當優秀。若說烏克蘭在這場戰爭中所缺乏的一項物資，應該就是彈藥了。」

南韓先前曾多次重申，依據國家法律，禁止向戰爭中的國家提供殺傷性武器。車維德對此建議，「若提供彈藥給烏克蘭和南韓禁止對外提供殺傷性武器的政策互相衝突，則南韓也可選擇以填補NATO成員國彈藥庫存量的方式替代。」

▲▼南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅19日接受專訪提到俄烏戰爭、台海問題。（圖／路透）

尹錫悅在19日《路透社》專訪中提到俄烏戰爭，表示一旦發生民間人士遭遇大規模攻擊、發生國際社會難以坐視不管的大規模虐殺行徑、發生嚴重違反戰爭法的情事，則南韓恐怕難以堅守過去僅提供人道救援或財務援助的立場，暗示南韓提供烏克蘭軍事武器的可能。

尹錫悅此段發言觸怒莫斯科當局，俄羅斯總統普丁心腹、國安會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）威脅，一旦南韓提供武器給給烏克蘭，則未來不排除提供最新武器給北韓（朝鮮），「我很好奇，當那個國家（南韓）的民眾看到俄羅斯的最新武器落入他們的近鄰、夥伴之一的北韓手中，不知道會怎麼看。」

針對上述發言，車維德認為，從南韓研擬提供武器給烏克蘭的事件上，俄國已將南韓視為交戰國，這也代表俄國嚴正反對南韓加入制裁俄國行列、或是向美國與波蘭販賣武器。

▲▼俄羅斯國安會副主席梅德維傑夫威脅南韓。（圖／路透）

▲俄羅斯國安會副主席梅德維傑夫威脅南韓。（圖／路透）

車維德分析，南韓尹錫悅政府秉持「價值外交」，未來也會逐漸修正外交路線，朝接受美國軍援烏克蘭的方向前進，「儘管下周美韓元首峰會可能不會有具體方案出爐，但尹錫悅總統的外交政策核心路線，是強調自由與民主主義、支持自由主義國際秩序，因此還得繼續觀望。」

不過CSIS南韓項目副主任艾倫•金（Ellen Kim）則認為，若要判斷南韓是否會轉換政策路線，改向烏克蘭提供殺傷性武器，目前來看恐怕「為時尚早」；他也指出，俄羅斯的侵烏戰爭已經逐漸對韓半島（朝鮮半島）產生直接影響。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被控助詐6738萬！禾馨林思宏「一句話」拒認罪
國際機場爆竊案　4.6億黃金被偷了
17歲少年掃射當鋪！遭爆「收500萬安家費」　警方說話了
快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」還在賣　衛生局通令立即下架
新竹爆禽流感！近300隻雞鴨暴斃　 現場禽隻全數撲殺
橋「啪」1聲垮了！　高灘處曝原因
快訊／侯友宜見到新加坡副總理！　黃循財放合照「聊得很開心」
快訊／春雨炸3天　全台水庫進帳量曝光
15萬件隔離衣「有假貨」　上市公司遭搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大馬男爽嗑炸雞！切開驚見「肥美蛆蟲堆瘋狂蠕動」　超噁影片曝

30歲女星病逝！身上長痣「竟罹皮膚癌」　最後發文才稱：開始好轉

烏克蘭入會北約「卡關」　德國防長：現在做決定還太早

多倫多機場爆重大竊案　加國第二大銀行4.6億黃金不知去向

英國副首相拉布宣布辭職　遭控職場霸凌

7公里厚乳狀雲籠罩伊斯坦堡　「白晝秒變黑夜」18秒影片曝

師生「隔板互舔」趣味競賽被罵爆　美中學校長竟嗨拿手機狂拍

女高中生「談師生戀」上網曬恩愛！多次壞壞　男老師被停職

南韓彈藥庫存量「全球最高」！美智庫呼籲尹錫悅：應軍援烏克蘭

25刀砍死外遇女友　變態男「看她慢慢斷氣」才把屍體載去警局

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

李李仁在家都「從後面來」　陶晶瑩主動拉手：來按一下

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

大馬男爽嗑炸雞！切開驚見「肥美蛆蟲堆瘋狂蠕動」　超噁影片曝

30歲女星病逝！身上長痣「竟罹皮膚癌」　最後發文才稱：開始好轉

烏克蘭入會北約「卡關」　德國防長：現在做決定還太早

多倫多機場爆重大竊案　加國第二大銀行4.6億黃金不知去向

英國副首相拉布宣布辭職　遭控職場霸凌

7公里厚乳狀雲籠罩伊斯坦堡　「白晝秒變黑夜」18秒影片曝

師生「隔板互舔」趣味競賽被罵爆　美中學校長竟嗨拿手機狂拍

女高中生「談師生戀」上網曬恩愛！多次壞壞　男老師被停職

南韓彈藥庫存量「全球最高」！美智庫呼籲尹錫悅：應軍援烏克蘭

25刀砍死外遇女友　變態男「看她慢慢斷氣」才把屍體載去警局

艾普勒融入台灣「搭公車」上班　超萌女兒比自己還紅　

陽明海運業務長張紹豐調任紐約公司總經理　　李明輝接業務長

林安可手感還沒回來　餅總評估歸隊時間表

大馬男爽嗑炸雞！切開驚見「肥美蛆蟲堆瘋狂蠕動」　超噁影片曝

《速命道》劉德華霸氣下戰帖　瘦子認「生涯頂點」：明天退休都OK！

2200元、限購2隻！BMW「超人氣飛馬玩偶」」4／27限時開賣

新潤青樺坐擁萬坪公園　高規格頂級建材媲美北市豪宅等級

【廣編】大摩典藏珍稀年份系列第二版VINTAGE 2003／2007　雋永時光定義珍稀「奢藏木盒」獨獻台灣

吳宗憲代言「日安玩美」傳冒名詐騙！直播主氣炸：一堆假粉專

被控「假胎位不正」助詐6738萬　禾馨林思宏「一句話」拒認罪

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

國際熱門新聞

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

馬斯克「史上最大火箭」爆炸

星宇空姐受訓燦笑　獲衛報評最佳照片

60韓男開毒趴！全員染「愛滋病毒」

網美「曖昧擁吻兒」21秒　左肩遭扯險走光

網美遭「爆頭槍殺」　前男友倒一旁亡

正妹參選議員拍出「巨乳特色」　反批酸民：女人當自強

影片曝！媽揹兒走獨木橋　踩滑男童墜溪谷

即／日本5.6地震　東京狂晃「最大震度4」

日本大量餐廳「禁止兒童入內」　店家列5理由

轎車怪怪　他近看驚見後座裸女

嫩妹公然喬奶！沒穿胸罩巨乳下垂　手慌張伸衣內

BuzzFeed「關閉新聞部門」裁員15％

更多熱門

相關新聞

北約秘書長：成員國同意「讓烏克蘭加入北約」

北約秘書長：成員國同意「讓烏克蘭加入北約」

天空新聞最新消息，北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，所有北約盟國成員都同意讓烏克蘭成為北約會員國。

即／日本5.6地震　東京狂晃「最大震度4」

即／日本5.6地震　東京狂晃「最大震度4」

日視障女落軌！白手杖卡導盲磚　整個人摔進軌道

日視障女落軌！白手杖卡導盲磚　整個人摔進軌道

南韓被中國強烈警告「玩火者必自焚」

南韓被中國強烈警告「玩火者必自焚」

烏克蘭版最長的一日　春季反攻首戰即決戰

烏克蘭版最長的一日　春季反攻首戰即決戰

關鍵字：

國際焦點俄烏戰爭國際軍武日韓要聞南韓尹錫悅烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

少年轟51槍身世起底！17歲坐擁千萬房產

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

LINE「實用1功能」再升級！

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

少年槍手「2萬聯名鞋、GUN BOY衝鋒包」爆紅

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

ASTRO靈堂到齊了　文彬妹堅強當喪主「IG好友名單有變動」網看哭

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面