北韓恐從TEL發射軍事衛星　新款武器「火星-18型」被美評為紙老虎

▲北韓金正恩18日帶著女兒視察宇宙科學研究員，親自督導軍事偵察衛星的發射事宜，同時參觀相關零件。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩18日帶著二女兒金主愛前往國家宇宙開發局視察，親自指示官員們在計畫的時日以內發射4月員工的軍事偵察衛星1號。美國智庫觀測商業衛星相片後，認為西海衛星發射場最近恐怕難以發射體積如此龐大的衛星，研判北韓可能透過移動型發射車輛（TEL）發射。

根據《自由亞洲電台》（RFA）今（21）日報導，從平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場一帶近期的商用人工衛星相片來看，該地區似乎正在大興土木，短時間內恐怕難以用來發射軍用偵察衛星，因此專家不排除4月以內北韓透過TEL發射軍用偵察衛星的可能性。

美國卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）表示，「在TEL以低軌道發射衛星，在技術層面上是可能的。這雖然看起來較罕見，但其實中國、以色列等國家也擁有能夠發射衛星的TEL」；據悉，中國去年8月才從TEL上成功發射搭載3顆人工衛星的商用運載火箭「捷龍1號」。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）柏穆德茲（Joseph S. Bermudez Jr.）則研判，「西海衛星發射場尚未準備好發射衛星的可能性相當大，雖然發射時比地面上固定式的發射台還困難，但TEL確實也能發射衛星。」

明德大學蒙特雷國際研究學院馬丁禁止核武擴散中心（CNS）專任研究員施默勒（David Schmerler）也指出，「雖然TEL也能夠用來發射衛星，但北韓最近公開視察國家宇宙開發局的相片中所顯示，相片裡的火箭在體積上比以前還要來得更大，若要發射該枚衛星，恐怕必須使用固定式的發射台。」

韓媒《News1》提到，北韓1986年加入國際海事組織（IMO），主張其擁有和平開發宇宙的權利，因此在發射軍事偵察衛星前，必須先事前通報IMO，以維護飛行載具和海上船隻的安全，不過至今北韓仍尚未完成事前通報。

▲北韓13日上午7時在平壤試射新款洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

另外，美國華府智庫《北緯38度》（38 North）也指出，雖然北韓13日上午首度試射採用固態燃料的新武器、洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」來展現值得外界矚目的軍武成果，但其實該款武器未能提升對美國的實質性威脅，不僅相關技術早已普及60年，且在威力上更不及美國的LGM-30義勇兵洲際彈道飛彈、俄國的白楊-M洲際彈道飛彈（SS-27）。