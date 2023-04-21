迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球共植美好

▲青埔國小小朋友們也透過社群資訊派員前來領取贈苗。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實企業社會責任及永續共好的經營理念，台灣高鐵公司與林務局合作，在422世界地球日前夕，共同舉辦「共植美好」低碳永續行動，於高鐵桃園站送出1200株小樹苗，希望這些小樹苗有機會隨著高鐵前往適合的生長地點，共同實踐綠色生活的新理念。

今日於高鐵桃園站發送的樹苗包括：萊特式越橘、姚金孃、毛胡枝子、凹葉柃木(翡翠濱柃木)等四種，由林務局新竹林區管理處寶島原生樹苗提供。千餘株樹苗將高鐵桃園站大廳點綴的綠意盎然，活動開始前就有不少民眾排隊等候領取，林務局也安排專業解說員介紹各類種樹知識，民眾提問相當踴躍。

▲青埔國小派員參與活動，詹德木主任並致贈高鐵公司感謝狀，由桃園站長陳欣宜受贈。（圖／高鐵桃園站提供）

樹苗均使用生物全分解的育苗盆盛裝，旅客可將育苗盆連同樹苗放到未來要放置的大盆裡面，環保又方便。期待在不久的將來，這些小樹苗都能在台灣的土地上成長茁壯，枝繁葉茂。

今日贈苗活動，更象徵高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，實踐保護環境、永續深耕的企業承諾，希望大家齊心協力，打造企業永續、社會永續與環境永續的共好新模式，進而引領台灣不斷進步、為社會創造美好。現場除來往旅客領取外，周邊居民、青埔國小學童也透過社群資訊派員前來領取，更有幼兒園的小朋友們來聆聽樹醫生的講解與說明。

高鐵桃園站陳欣宜站長表示，這次「共植美好」低碳永續行動，發送的樹苗都是台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣的氣候環境，且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。