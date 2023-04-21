　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球共植美好

▲迎接422世界地球日，高鐵桃園站贈苗愛地球

▲青埔國小小朋友們也透過社群資訊派員前來領取贈苗。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實企業社會責任及永續共好的經營理念，台灣高鐵公司與林務局合作，在422世界地球日前夕，共同舉辦「共植美好」低碳永續行動，於高鐵桃園站送出1200株小樹苗，希望這些小樹苗有機會隨著高鐵前往適合的生長地點，共同實踐綠色生活的新理念。

今日於高鐵桃園站發送的樹苗包括：萊特式越橘、姚金孃、毛胡枝子、凹葉柃木(翡翠濱柃木)等四種，由林務局新竹林區管理處寶島原生樹苗提供。千餘株樹苗將高鐵桃園站大廳點綴的綠意盎然，活動開始前就有不少民眾排隊等候領取，林務局也安排專業解說員介紹各類種樹知識，民眾提問相當踴躍。

▲迎接422世界地球日，高鐵桃園站贈苗愛地球

▲青埔國小派員參與活動，詹德木主任並致贈高鐵公司感謝狀，由桃園站長陳欣宜受贈。（圖／高鐵桃園站提供）

樹苗均使用生物全分解的育苗盆盛裝，旅客可將育苗盆連同樹苗放到未來要放置的大盆裡面，環保又方便。期待在不久的將來，這些小樹苗都能在台灣的土地上成長茁壯，枝繁葉茂。

▲迎接422世界地球日，高鐵桃園站贈苗愛地球

今日贈苗活動，更象徵高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，實踐保護環境、永續深耕的企業承諾，希望大家齊心協力，打造企業永續、社會永續與環境永續的共好新模式，進而引領台灣不斷進步、為社會創造美好。現場除來往旅客領取外，周邊居民、青埔國小學童也透過社群資訊派員前來領取，更有幼兒園的小朋友們來聆聽樹醫生的講解與說明。

高鐵桃園站陳欣宜站長表示，這次「共植美好」低碳永續行動，發送的樹苗都是台灣常見的原生植物，生長條件適合台灣的氣候環境，且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物和昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒塞爆廟埕
快訊／遭爆涉賄選　費鴻泰回應了
網瘋傳八大妹「遭潑熱湯毀容照」！照片本人46字發聲了
制止兒看手機被噴酒精失聯　單親爸找到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球共植美好

5月報稅免出門　在家e報稅還有機會抽大獎！

大甲車站擠爆畫面曝　15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

黑絲OL「綠燈過斑馬線」險遭撞！扭腰跳閃才躲過　超扯影片曝光

大甲媽起駕人潮爆　巨乳地瓜球被發現漲價「大包19粒→14粒」

東大福德宮回饋鄉里捐贈救護車　竹市救護能量再升級

睽違3年　「2023新竹市龍舟賽」強勢回歸

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

少年「滿身名牌」轟51槍身世起底！年僅17歲坐擁千萬房產

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

快訊／大甲媽起駕！15萬信徒簇擁塞爆　顏清標扶轎出廟埕疑身體不適被扶出

國際職業婦女協會第三屆亞太區青年論壇　桃園登場探討女性領導力

迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422世界地球日　高鐵桃園站贈苗愛地球共植美好

5月報稅免出門　在家e報稅還有機會抽大獎！

大甲車站擠爆畫面曝　15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

黑絲OL「綠燈過斑馬線」險遭撞！扭腰跳閃才躲過　超扯影片曝光

大甲媽起駕人潮爆　巨乳地瓜球被發現漲價「大包19粒→14粒」

東大福德宮回饋鄉里捐贈救護車　竹市救護能量再升級

睽違3年　「2023新竹市龍舟賽」強勢回歸

展逸國際4月底登興櫃　看好疫後復甦力拚明年轉上櫃

台中八大妹遭潑湯重傷搶救　惡煞落網畫面曝！3人複訊後「全交保」

南非一家爆滅門血案　陌生人闖入大屠殺「10人遭槍擊慘死」

「雄女正妹」在學中直接被選上拍片！　導演讚：充滿青澀氣質與靈氣

八大女遭「滾燙熱湯潑臉」！草爺出手了：免費幫修復燒燙傷

美洩密文件：中國打造網攻武器　以劫持敵方衛星

2女員工車展「見陸客秒變臉」慘了！　這大牌股價重挫1千億

隊友竟會自己的神技！柯瑞驚呆　勵志哥看好勇士4連勝原因曝

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒簇擁塞爆廟埕

15萬人湧鎮瀾宮如不夜城

大甲地瓜球被發現漲價「19粒→14粒」

黑絲OL綠燈過斑馬線險遭撞！超扯影片曝

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

點擊eTag賬單自動扣款失敗簡訊恐被騙個資

2022大選　台東2名當選人遭判當選無效

南消四大協同中崙工業區辦企業防災搶救演練

瘖啞又飢餓！迷途闖快速道竟是協尋人口

易肇事路段意外頻傳　鳳林警即日起交通大執法

推動「數位發展部」落腳台南

台東普悠瑪國際鐵人三項賽3/18登場

更多熱門

相關新聞

迎接422　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422「世界地球日」，中央大學21日舉辦「珍愛地球‧環保淨灘」活動，在學務長林沛練學務長和總務長楊智斌的共同帶領下，近80名教職員工前往永安漁港北段展開公益淨灘活動，期許將環保意識深耕於我們的日常生活之中，一同追求環境永續發展。

第一季閱讀熱搜書單　影視話題稱霸

第一季閱讀熱搜書單　影視話題稱霸

超可愛海龜杯墊全台限量200個！

超可愛海龜杯墊全台限量200個！

4／22世界地球日福興植樹活動

4／22世界地球日福興植樹活動

網路SIM卡不落地！昇恆昌機場設立3C回收箱　世界地球日啟用

網路SIM卡不落地！昇恆昌機場設立3C回收箱　世界地球日啟用

關鍵字：

世界地球日高鐵桃園站贈苗愛地球

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！本人46字澄清了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

3人「KTV潑熱湯虐打」八大妹　2關鍵讓網怒了

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心喊：最掙扎的時刻

快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

LINE「實用1功能」再升級！

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯往臉潑

文彬出殯她不能到⋯　17年好友信飛「缺席告別式」全身黑現機場

殘留水氣灌入！明天「半個台灣溼答答」　下波春雨炸3地

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

大甲媽起駕！顏清標親扶鑾轎　15萬信徒簇擁塞爆廟埕

阻兒看手機被噴酒精　失聯爸找到了

梁云菲男友「那個人我知道是誰」

多倫多機場爆竊案　4.6億黃金消失

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面