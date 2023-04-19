網路SIM卡不落地！昇恆昌機場設立3C回收箱　世界地球日啟用

▲昇恆昌在桃園機場旅客出入境必經廊道設立共６座3C回收箱，將於4月22日世界地球日啟用。（圖／昇恆昌）

記者李姿慧／台北報導

旅遊市場復甦，機場人潮湧現，根據桃園機場數據顯示，3月旅運量已恢復疫情前6成，深耕機場的昇恆昌免稅商店除商店與餐飲服務已做好準備外，為響應低碳旅遊和綠色機場，讓國外旅遊必備的網路SIM卡不落地，3C回收箱將在世界地球日正式啟用，邀旅客一起保護地球。

昇恆昌免稅商店表示，國外旅遊必備的網路SIM卡因體積小，旅客往往隨手丟棄，導致可回收再利用的資源被浪費，也加深全球環境問題。因應旅客回流，並推動減低旅遊碳足跡，於機場設立3C回收箱，鼓勵旅客回收SIM卡、電池、廢棄的行動電源等３Ｃ設備，在旅行路上減少地球環境負擔。

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為便利旅客使用，昇恆昌表示，將在桃園機場第一、第二航廈旅客出入境必經廊道設立共6座3C回收箱，並將於4月22日世界地球日正式啟用。

3C回收箱以SIM卡造型為設計發想，結合綠色植物意象，昇恆昌免稅商店表示，未來回收的3C用品，將會委由合格回收廠，經過拆解、提煉、循環利用的過程，減少3C廢棄設備對環境造成的影響。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷也指出，地球永續是全球趨勢，也是每個地球人的課題，身為桃園機場減碳計畫的一員，昇恆昌將與桃園機場公司共同呼應聯合國永續發表目標，持續推動機場減碳行動，齊力打造綠色機場。