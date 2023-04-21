第一季閱讀熱搜書單！影視話題稱霸　《想見你》、《灌籃高手》奪冠亞軍

▲博客來公布第一季閱讀觀察、5大榜單。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

4月23日為世界閱讀日，博客來線上書展開跑，並公布第一季閱讀觀察，從書市熱門話題解析網友熱搜書單、圈粉力作家、社群最有感金句、夜貓族深夜書單5大榜單；樂天購物也推書籍優惠，號召民眾共同響應閱讀。TAAZE讀冊生活則是呼籲民眾捐出不看的二手書給公益單位，一同加入公益募書活動，既能讓二手書再利用，又可以環保愛地球。

迎接世界閱讀日，博客來推「閱讀人的小帳線上書展」，同時公布2023年第一季閱讀暢銷榜，觀察發現外部影視話題稱霸熱搜書單，冠軍由回歸大螢幕的現象級神劇《想見你》拿下；睽違26年、推出劇場版的經典漫畫《灌籃高手》，喚醒許多人的童年回憶緊追在後。還有輕小說作家護玄的成名大作「特傳」系列的最後一部曲《特殊傳說Ⅲ》、以及高口碑漫畫《孤獨搖滾》都榜上有名。值得一提的是外，疫後時代的晶片在全球經濟復甦中扮演關鍵角色，而本土晶片產業在世界版圖具特殊地位，加上對全球局勢、烏俄戰爭的關注，使得《晶片戰爭》在熱搜書單中脫穎而出。

此外，博客來官方IG公開最多人「珍藏」的金句TOP5，分別來出自於《別對每件事都有反應》、《一本書終結你的拖延症》、《你會坦然面對每一場告別》《致獨特的你》、《超級沒用的大人》這5本書，從生活哲學、人際關係到感情問題，皆可看出讀者期許自己能蛻變成更好的人，透過閱讀一字一句自我療癒、覺醒，砥礪前行，顯示數位浪潮下新世代讀者用自己的方式，感受文字的力量與閱讀互動。

▲熱搜書單《想見你》、《灌籃高手》奪冠亞軍，深夜是有聲書的天堂，閱讀行為反應出消費市場趨勢。（圖／博客來提供）

為鼓勵全民閱讀，樂天購物也推出「2023世界閱讀日」活動，攜手樂天書城、城邦讀書花園、時報出版、風車圖書等，祭出中文選書5折起，另有豐富的精選主題書展，暢銷書榜、經典童書等，免出門就能輕鬆購入書籍。樂天Kobo電子書同樣響應世界閱讀日，祭出精選電子書49元起，並推薦多款熱門機型的電子書閱讀器，4月30日前天天購物享有回饋放大10倍優惠，邀請消費者一同享受閱讀樂趣。

家中書櫃已經滿到塞不下的話，不妨加入捐書助公益的行列。TAAZE讀冊生活響應世界地球日開辦公益募書活動，透過與數家公益團體合作，民眾不必花時間將二手書上架到TAAZE官網販售，只要將二手書親送或寄送到合作的公益單位，後續將由公益團體自行上架販售，既可省下時間為公益盡一份心力，又能延續閱讀的樂趣。

▲已經不看的書，不妨捐贈公益單位。（圖／TAAZE讀冊生活提供）

TAAZE讀冊生活表示，因各公益單位規模大小不一、人手有限，目前先從「愛恆啟能中心-慢飛兒庇護工場」、「世界和平會」、「陽光社會福利基金會」、「好好愛牠協會」等幾個單位開始募書活動。另外，公益團體的志工們整理書籍很辛苦，捐贈前也請民眾多多留意書況以及不收的書，不收的二手書包含「水漬、破損膠貼或塗鴉、裝釘脫落、蟲穢、印刷及裁切瑕疵、蓋有租書店店章或機關學校館藏章」等，這些狀況不妥的書不適合捐贈給公益單位上架銷售。