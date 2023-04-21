壯族三月三嘉年華開幕　傅崐萁、孔文吉親赴廣西參加

▲活動現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廣西報導

2023「壯族三月三·八桂嘉年華」 今（21）日開幕，在花蓮縣長任內積極推動與廣西合作的立法委員傅崐萁，今年親自到場出席。他在與當地官員會面時指出，很榮幸參加此活動，之後將積極推動兩岸合作交流。

▲傅崐萁擔任花蓮縣長期間力促花蓮與廣西合作。（圖／記者蔡儀潔攝）

除傅崐萁外，此次赴廣西參與活動的還有立委孔文吉及台東縣議會副議長林琮翰等。廣西壯族自治區副主席廖品琥、國台辦前副主任、海協會常務副會長龍明彪等20日與傅崐萁一行會見。

傅崐萁指出，花蓮跟廣西交流密切，兩岸需要擴大交流合作，他將積極推動合作交流，增進彼此的友誼和瞭解。

孔文吉則在今日下午的大聯歡活動上致詞稱，兩岸少數民族都是一家人，「我們是血濃於水、血脈相連的少數民族，我們兩岸民族一家親。」

▲龍明彪上台致詞 。（圖／記者蔡儀潔攝）

龍明彪致詞表示，此次受過台辦主任宋濤委託，代表國台辦對活動的舉辦表示熱烈祝賀；廣西和台灣的各領域交流合作不斷發展，兩地少數民族交流內容豐富，成為兩岸交流一道絢麗多彩的風景。

龍明彪指出，過去3年，受新冠疫情和民進黨當局人為阻礙的影響，兩岸交流往來遭遇了很大的困難，但是兩岸同胞的心始終在一起，兩岸交流往來呈現出充滿生機的新氣象。

▲花蓮原住民「甜心勇士」表演舞蹈。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，桂台各民族歡度「壯族三月三」活動有近百名台灣人參加，將到南寧、柳州、桂林等地參訪。花蓮原住民「甜心勇士」今早在開幕式上表演阿美人的樂舞。

▲林建均接受媒體訪問 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「甜心勇士」成員、阿美族歌手林建均認為，此次活動拉近了彼此的距離，因為雙方其實都比較陌生，不瞭解大陸民眾實際生活情況、教育水平、日常娛樂，來了後發現其實兩岸差別不大，接下來希望能體驗南寧的地鐵。

▲活動現場的市集。（圖／記者蔡儀潔攝）

「蠻好玩的」，札勞法喇指出，今年是第三次參加「三月三」活動，相較於往年主舞台式的形式，今年更像是「流水席」，一個節目接著一個節目表演，「能穿著自己民族的服飾跳舞，覺得很有自信。」

▲台灣嘉賓合影。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於此次活動對兩岸交流的作用，花蓮縣海峽兩岸少數民族交流協會理事長李尚典認為，此次活動非常熱絡，兩岸漢人還在協商時，台灣少數民族已經在對岸交流交往，「人類都不會希望有戰爭，譬如烏俄戰爭就是慘絕人寰，兩岸是同根同源同文，因此沒必要兵戎相見。」