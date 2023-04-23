　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

開炸！賓陽炸炮龍火爆回歸　傳承千年「燒得越多越吉利」

記者蔡儀潔／廣西報導

「炮震千山醒，龍騰百業興」廣西賓陽炸炮龍從宋代至今傳承上千年，炮燒得越多、龍在自家門前停得越久，代表越是吉祥。炮龍協會常務副會長陸強向《東森新媒體ETtoday》表示，他從學會走路就看著父輩炸炮龍，炮龍精神將會一代一代傳下去。

▲▼ 炸炮龍,廣西。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲炸炮龍現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

賓陽萬興炮龍文化園22日舉行傳統活動，期間重頭戲「炸炮龍」於晚間8時30分登場，近百名台灣人到場體驗，並與村民們一起參加篝火晚會 。活動開始時，金色的大龍先要進行開光，接著護龍隊首尾隨龍進入廣場中央，火銃隊則負責放鞭炮，在一片火光中還能見到許多小朋友雀躍地拿著鞭炮飛奔並甩出去，最後村民們紛紛聚在金龍下，圍繞篝火轉圈起舞。

據悉，炮龍節是廣西賓陽獨有的傳統節日，孕育於宋朝和元朝，每逢正月十一舉行，蘊含祈求風調雨順、生意興隆之意。民間認為，炮燒得越多、龍在自家門前停得越久越吉祥。

▲▼陸強 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陸強 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「剛開始的時候，心裡是有點（害怕）」，結束炸炮龍的陸強一邊受訪，一邊揮動著變成灰黑色雙手，上半身則沾了許多炮灰，還混雜著被炸傷的傷口，「但真真正正參與下去就感受不到了。」

陸強表示，自己從12、13歲開始就參與炸炮龍，當時力氣比較小，只能舞龍的龍身，長大了慢慢開始學習舞龍頭、龍尾，「炮龍精神代表拚博進取、團結互助，我們也會把這個傳統傳給下一代。」

陸強說，因新冠疫情賓陽炮龍節中斷了3年，今年才再次回歸，「今（22）晚是第一次有這麼多台灣嘉賓到賓陽，覺得很感動」，希望接下來能有機會，將炸炮龍的文化帶去台灣互相交流。

▼ 活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 炸炮龍,廣西。（圖／記者蔡儀潔攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
八大妹「遭熱湯潑毀容」草爺心痛發聲！　認看過傷勢全力救她
大甲媽深夜3分鐘通過民生地下道！張安樂沒鬧事　顏清標喊話奏效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

開炸！賓陽炸炮龍火爆回歸　傳承千年「燒得越多越吉利」

正妹業務喊「試車送口交」　超鹹濕肉體換業績

東森集團總裁王令麟拜訪北京百度 體驗無人車讚：未來出行趨勢！

四川妹失業「擺攤賣台灣飯糰」　一天只賣5塊崩潰痛哭

大咖開講職業背景提升　線上廿六萬人搶著聽

盛大婚禮「新郎新娘沒到場」！父母致詞20秒溜下台　全場賓客傻眼

妹子胃痛連喝1禮拜中藥！一轉瓶身「唯一成分是蟑螂」崩潰了

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」

網戀6年女友竟是48歲「親舅媽」　他被騙630萬元還遭封鎖！

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

費鴻泰六連霸立委夢碎！　徐巧芯勝「接住您的傳承」

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

開炸！賓陽炸炮龍火爆回歸　傳承千年「燒得越多越吉利」

正妹業務喊「試車送口交」　超鹹濕肉體換業績

東森集團總裁王令麟拜訪北京百度 體驗無人車讚：未來出行趨勢！

四川妹失業「擺攤賣台灣飯糰」　一天只賣5塊崩潰痛哭

大咖開講職業背景提升　線上廿六萬人搶著聽

盛大婚禮「新郎新娘沒到場」！父母致詞20秒溜下台　全場賓客傻眼

妹子胃痛連喝1禮拜中藥！一轉瓶身「唯一成分是蟑螂」崩潰了

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除」

網戀6年女友竟是48歲「親舅媽」　他被騙630萬元還遭封鎖！

全球前三大貨櫃船公司併購不斷　物流、攬貨業質疑屬壟斷行為

韓星都在畫「減齡妝容」重點教學　弱化眉色、水光唇彩超級顯嫩

徐巧芯vs.許淑華民調　吳子嘉曝她贏很大

轉雨降8度！　變天時間曝

驚悚影片曝！冷氣突爆炸　越南2維修工瞬間「消失」

開炸！賓陽炸炮龍火爆回歸　傳承千年「燒得越多越吉利」

俄羅斯宣布驅逐20餘名德國外交官　作為報復措施

正妹業務喊「試車送口交」　超鹹濕肉體換業績

東森集團總裁王令麟拜訪北京百度 體驗無人車讚：未來出行趨勢！

失去摯親感受不真實！痛到不敢直視⋯心理師：願意說才能開始承受

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

大陸熱門新聞

辦婚禮新郎新娘沒到場！父母致詞20秒溜下台

MINI捲辱華風波　陸企業下令開BMW員工換車

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

全村被迫姓「鴨」　不改搭不了火車、飛機

正妹業務喊「試車送口交」　肉體換業績

女胃痛喝中藥！一周後才知成分是蟑螂

結婚23年！人妻驚覺「有2個老公」　竟是親姊害的

26萬人搶聽大咖講職業背景提升

浙大學霸考上公務員　被舉報辱華丟飯碗

2女員工車展「見陸客秒變臉」GG了！

上海車展禁送冰淇淋　避免辱華風波再發酵

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

全球最大樂高樂園　有望2024深圳開幕

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

更多熱門

相關新聞

傅崐萁赴廣西　參加壯族三嘉年華

傅崐萁赴廣西　參加壯族三嘉年華

「壯族三月三·八桂嘉年華」 今（21）日開幕，在花蓮縣長任內力促花蓮與廣西合作的立法委員傅崐萁，今年親自到場出席。他在與當地官員會面時指出，很榮幸參加此活動，之後將積極推動兩岸合作交流。

攤主遭陌生人貼膏藥…「不到5秒即倒」影片嚇瘋眾人　官方通報

攤主遭陌生人貼膏藥…「不到5秒即倒」影片嚇瘋眾人　官方通報

「戰狼」趙立堅調職沈寂數月現身 「微發福」考察廣西「笑開懷」

「戰狼」趙立堅調職沈寂數月現身 「微發福」考察廣西「笑開懷」

陸高官遭綁架家屬疑付4千萬贖金　眾人歪樓：不單純！

陸高官遭綁架家屬疑付4千萬贖金　眾人歪樓：不單純！

陸海產店4道菜6700元　坑殺客人被強制停業

陸海產店4道菜6700元　坑殺客人被強制停業

關鍵字：

廣西壯族三月三賓陽炮龍節炸炮龍

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

獨／炎亞綸罕見爆哭！手抱「一出生被棄養女嬰」父愛爆棚

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

大便拉不乾淨！她一照慘罹「冠軍癌」　醫揭13大警訊別拖

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

今年第一人！白衣男硬闖管制區遭壓制

近7成民眾不知「回國1重要規定」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面