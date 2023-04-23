開炸！賓陽炸炮龍火爆回歸　傳承千年「燒得越多越吉利」

記者蔡儀潔／廣西報導

「炮震千山醒，龍騰百業興」廣西賓陽炸炮龍從宋代至今傳承上千年，炮燒得越多、龍在自家門前停得越久，代表越是吉祥。炮龍協會常務副會長陸強向《東森新媒體ETtoday》表示，他從學會走路就看著父輩炸炮龍，炮龍精神將會一代一代傳下去。

▲炸炮龍現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

賓陽萬興炮龍文化園22日舉行傳統活動，期間重頭戲「炸炮龍」於晚間8時30分登場，近百名台灣人到場體驗，並與村民們一起參加篝火晚會 。活動開始時，金色的大龍先要進行開光，接著護龍隊首尾隨龍進入廣場中央，火銃隊則負責放鞭炮，在一片火光中還能見到許多小朋友雀躍地拿著鞭炮飛奔並甩出去，最後村民們紛紛聚在金龍下，圍繞篝火轉圈起舞。

據悉，炮龍節是廣西賓陽獨有的傳統節日，孕育於宋朝和元朝，每逢正月十一舉行，蘊含祈求風調雨順、生意興隆之意。民間認為，炮燒得越多、龍在自家門前停得越久越吉祥。

▲陸強 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「剛開始的時候，心裡是有點（害怕）」，結束炸炮龍的陸強一邊受訪，一邊揮動著變成灰黑色雙手，上半身則沾了許多炮灰，還混雜著被炸傷的傷口，「但真真正正參與下去就感受不到了。」

陸強表示，自己從12、13歲開始就參與炸炮龍，當時力氣比較小，只能舞龍的龍身，長大了慢慢開始學習舞龍頭、龍尾，「炮龍精神代表拚博進取、團結互助，我們也會把這個傳統傳給下一代。」

陸強說，因新冠疫情賓陽炮龍節中斷了3年，今年才再次回歸，「今（22）晚是第一次有這麼多台灣嘉賓到賓陽，覺得很感動」，希望接下來能有機會，將炸炮龍的文化帶去台灣互相交流。

▼ 活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）