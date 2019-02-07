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回顧廣西南寧對台交流大事　用山歌唱出「兩岸一家親」

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▲▼廣西三月三，兩岸交流。（圖／記者陳政錄攝）

▲廣西歡慶壯族三月三節日系列活動，花蓮化仁中學舞蹈團赴南寧交流、表演。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

回顧去年兩岸民間交流，新興的省會城市廣西南寧舉辦多場兩岸交流活動，涵蓋經貿、文化、青年、教育、藝術等各個領域，其中以邀請台胞共度「壯族三月三」、桂台經貿文化合作論壇，等活動最受矚目，同時南寧亦發出了全大陸第一張「台胞居住證」。

回顧南寧與台灣交流大事紀，去年1月25日，南寧台商受邀參加國台辦舉行的新春慰問座談會，分享在大陸經商、創業和工作、學習情況；2月4到7日，新黨主席郁慕明率中華兒女文史體驗營到南寧參訪。

▲▼廣西，兩岸交流。（圖／取自中國台灣網）

▲廣西台青與來訪台胞逛南寧中山路夜市。（圖／取自中國台灣網）

時序到四月，進入近年擴大舉辦的邕台交流大戲，「中華一家親──桂台各民族歡度『壯族三月三』」系列活動，其中包括邀請花蓮化仁中學、景美女中拔河隊、台灣大學生，以及花蓮各類表演團體赴南寧參訪，並出席民族文化聯誼交流晚會，期間化仁中學師生更與主場的廣西南寧職業技術學院師生，從山歌、阿美族歌曲，一路對飆到月亮代表我的心等經典民歌，唱出「兩岸一家親」。

隨後，5月廣西南寧和大陸電視台合作，主推台灣青年在南寧的創業勵志故事，包括台青黃靖紋開設跆拳道館，三姐弟均在南寧打拼，以及台青陳燕儒從水果種植到邁入電商銷售的成功經驗，激起兩岸迴響。

▲▼廣西三月三，兩岸交流。（圖／記者陳政錄攝）

▲廣西三月三，花蓮化仁中學與廣西當地學生對唱兩岸山歌。（圖／記者陳政錄攝）

6月底，南寧舉辦桂台（南寧）少數民族民俗文化交流周，涵蓋文化交流、青年足球交流等領域；7月31日，舉辦第二屆邕台台企創業經驗分享沙龍，過百位台商齊聚一堂，分享創業故事。

8月底，南寧首次舉辦暑期台灣大學生來邕實習實訓營，共有來自28所大學的48名大學生和南寧職業技術學院的15名大學生共同參與。

值得注意去年9月1日大陸開放台胞申領「港澳台居民居住證」，南寧台協會長周代祥在開放首日三小時，即取得全大陸首張台灣居民居住證。

▲▼廣西，兩岸交流。（圖／取自中國台灣網）

▲南寧台協會長周代祥取得全大陸首張台胞居住證。（圖／取自中國台灣網）

10月下旬，廣西舉辦第14屆桂台經貿文化合作論壇，包含桂台職業教育既青年就業創業研討會等系列活動舉辦。

此外，在南寧方面赴台交流上，亦有不少成果，包括8月10到16日，馬山壯族會鼓第4次、賓陽遊彩架第5次赴台灣展演。 8月17到23日，南寧市民族文化藝術研究院首次攜南派傳統粵劇《目連救母》赴台，與台灣戲劇學院的12名同學合作，在南投縣演藝廳、新北市力行福德宮戶外露天舞台演出。

▼兩岸大學生文化交流。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼廣西三月三，兩岸交流。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：廣西,南寧,壯族三月三,兩岸,兩岸交流

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