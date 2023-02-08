台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

▲耗時6年！台灣自己種出藍莓了！阿里山丘嬌養熟成，「昨天還在樹上」鮮甜嚐得到。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

豐腴飽滿的藍紫色果實，彷彿略施脂粉般，表皮完整覆蓋白色果粉，新鮮度一目了然！這是名列超級食物的「藍莓」，營養價值眾所皆知，以往在台灣想吃到大多得靠進口，如今已在群峰環繞的阿里山下，開花結果。

▲完整均勻的白色果粉，是藍莓「新鮮」的標誌。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「我們想要做大家沒做過的事，讓台灣人可以吃到最新鮮的藍莓！」自己種有限公司執行長蔡宜玲表示，過去數十年間，台灣的藍莓幾乎全由國外進口，因為藍莓「很嬌貴」，栽培成功的關鍵除了品種、土壤，還有氣候，「種這個藍莓大部分都是在溫帶地區，台灣是滿熱的，所以我們找了很多的地方，就阿里山下比較適合！它喜歡通風、氣候比較涼爽的、溫差也比較大的，溫度濕度的話，就是用簡易溫室來控制。」

▲▼山丘藍在群峰環繞的阿里山下打造台灣最大藍莓種植基地。

沒錯！台灣自己種出藍莓了！全新品牌「山丘藍」與臺大生農學院李國譚教授團隊技術合作，從品種選擇、栽種方式到採收細節等，克服氣候與環境種種限制，耗時六年，搭建出30公頃、台灣最大藍莓種植基地，並且成功量產，讓台灣人也能吃到藍莓真正的味道。蔡宜玲進一步說明，進口藍莓的運輸時間，海運可能長達一個月，空運也要一兩個禮拜，果實新鮮度會隨「時間」逐漸遞減，而且國外大多在7、8分熟時便採收，「山丘藍」則是全熟才採，香氣口感完全不一樣。

▲▼山丘藍台灣藍莓每天手工嚴選採摘。

「山丘藍」台灣藍莓，產季自12月下旬到5月上旬，每天手工嚴選採摘、樹上完熟、飽滿多汁，口感酸甜層次豐富，當日產地包裝直送，不做任何額外的加工處理，完整保留白色果粉天然保護層，每一盒都是新鮮保證，2/6起官網正式開賣；此外，統一超商也力挺在地農業，宣布於全台超過6,600間7-11門市首發上架，讓消費者在自家巷口就能買到「昨天還在樹上」的藍莓，鮮度風味不在話下，而且每一口都能安心享用。

▲▼「山丘藍」台灣藍莓於官網與7-11正式上市。

山丘藍發言人Alice指出，藍莓是台灣人最喜歡吃的水果之一，但過去在進口檢疫中，常有農藥超標的疑慮，基於對環境及食安的維護，「山丘藍」台灣藍莓從源頭就做了把關，每批上市前都會送第三方檢驗重金屬、農藥殘留等項目，透過官網便能看到看到完整報告，還有獨步全球的「雲端溯源履歷」，詳細記錄農場的一舉一動，以及安心安全的藍莓種植過程。

▲▼台灣藍莓列車在紅藍雙線上路！搭乘掃碼天天抽好康。

「山丘藍」台灣藍莓上市，台灣藍莓雙列車也同步上路，在臺北捷運淡水信義線和板南線，都能捕捉到滿載藍莓的車廂，即日起至3/5只要搭乘掃碼，參加抽獎天天送好康，還有機會免費品嚐最新鮮的台灣藍莓。