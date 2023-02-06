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國產藍莓不依賴進口　阿里山下新鮮直送「山丘藍」登場

▲▼ 阿里山產地直送！「山丘藍」台灣藍莓正式登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 阿里山產地直送！「山丘藍」台灣藍莓正式登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣也能種出藍莓了！全新台灣藍莓品牌「山丘藍」6日攜手 7-ELEVEN 於華山文創園區舉辦記者會，正式宣布全台開賣；台灣藍莓「山丘藍」品牌耗時6年，與台大生農學院李國譚教授團隊技術合作，從品種研發、栽種方式、採收細節到新鮮配送，於嘉義阿里山下找到得天獨厚的藍莓生長環境，建設台灣最大藍莓種植基地，盼讓消費者能品嚐到「昨天還在樹上」，飽滿多汁、甜度優異、酸甜口感層次豐富的新鮮藍莓。

▲▼ 阿里山產地直送！「山丘藍」台灣藍莓正式登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處長許彰敏今日特別代表縣長翁章梁出席記者會，他介紹，過去一般人對阿里山農產的印象，可能是茶葉或是咖啡，實際上阿里山下有片富饒之地，自然環境極佳，非常高興「山丘藍」在這邊投注了大量心血，打破藍莓只能進口的刻板印象，讓台灣的阿里山丘，催生出台灣自產水果的新奇蹟！」

▲▼ 阿里山產地直送！「山丘藍」台灣藍莓正式登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

有別於運輸時間可能長達一個月的進口藍莓，「山丘藍」台灣藍莓每天手工嚴選採摘，當日產地直送，有進口藍莓絕對比不上的鮮度與風味，2月6日起，全台 7-ELEVEN 與山丘藍官網正式開賣！

過去數十年間，台灣的藍莓，幾乎全數由美國、日本、秘魯及智利等國進口。屬於漿果類的藍莓，不耐長途運輸，短則兩週，長則超過一個月的海空運輸路途，果實的新鮮度隨「時間」逐漸遞減，在進口檢疫中，需要燻蒸消毒處理，且經常發生農藥超標事件，農藥檢驗不合格常名列進口水果前三名。

▲▼ 阿里山產地直送！「山丘藍」台灣藍莓正式登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

為讓台灣人能品嚐到營養價值高、富含花青素且最新鮮的藍莓，2016年成立的「山丘藍」團隊，與臺灣大學園藝暨景觀學系李國譚教授進行產學合作，歷經多年努力，引進美、英等國的種植經驗與技術，終於克服先天氣候條件與自然環境等變化，在群峰環繞的阿里山腳下成功量產藍莓。

李國譚介紹，藍莓是非常嬌貴的植物，栽培成功的三大關建，分別為品種、土壤、氣候，有任一因素不到位，都會導致失敗。台大與山丘藍團隊從基礎工程做起，從品種選擇，土壤配比、氣候調控、自動化灌溉到科技檢測，逐一克服困難，經過毅力與堅持，終於順利量產，在阿里山腳下建造出30公頃，全台最大的台灣藍莓農場。

台灣的進口藍莓主要來自地球另一端的南北美洲國家，為忍受長途的空運或海運，又需提早採收，上市時品質參差不齊；山丘藍團隊在李國譚教授的指導下，歷經多年試種階段，最終選定適合台灣氣候環境的優質品種，引進獨家授權專有適合熱帶、亞熱帶氣候最先進品種，成熟果實香氣十足、風味濃郁、果肉結實、甜度高且甜酸比例適當。

自己種有限公司執行長蔡宜玲表示，秉持著讓消費者吃到藍莓真正味道的這份信念，山丘藍努力了非常多年，終於成功在阿里山下，達成台灣藍莓的量產。山丘藍更堅持使用符合規範的田間管理，並於採收前送第三方檢驗重金屬、農藥殘留等檢驗項目。

此外，山丘藍也擁有獨步全球的「藍莓雲端溯源履歷」，台灣藍莓的生長環節及農場的一舉一動可經由官網入口進入查詢，而藍莓從樹上採下後直接入盒裝箱，也不做任何額外的加工處理，完整保留白色果粉天然保護層，從產地直送，每一口都能安心享用。

雖種植台灣藍莓的成本極高，但為了讓更多台灣人品嚐到新鮮藍莓，蔡宜玲說，在零售通路市場上，訂下接近進口藍莓的平實價格，盼讓更多人都能享用到藍莓的美好滋味；未來希望台灣藍莓的產量與收穫穩定成長，逐漸地讓國人認識台灣藍莓的存在，並能輕鬆地享用最新鮮的台灣藍莓。

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關鍵字：

山丘藍台灣藍莓台大生農學院李國譚

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