超商獨家開賣藍莓了！每顆都飽滿、香甜濃郁　限時嚐鮮價爽吃

▲7-11獨家開賣「山丘藍台灣藍莓」，即日起於超過6600間門市上架。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

現在去家裡附近的超商就能買到藍莓了！就有在地農民與台大團隊產學技術合作，耗時多年研究培育出「本土藍莓」，每顆藍莓都果實飽滿、滋味甜美，即日起於超過6600間超商門市獨家開賣，還能享現時嚐鮮價99元。

藍莓是非常嬌貴的水果，要栽培成功相當不易，而大家平常吃到的藍莓，幾乎全都仰賴進口，但隨著商品運輸時間長，果實新鮮度也會隨之遞減，為了讓大家能吃到安全、新鮮的本土藍莓，7-11今（6）日起將於超過6600間門市獨家販售「山丘藍台灣藍莓」。

▲每顆藍莓都很飽滿、香甜濃郁，2/8起還可享嚐鮮價99元。



「山丘藍台灣藍莓」由在地農民「山丘藍」團隊與台灣大學園藝暨景觀學習李國譚教授進行產學技術合作，在群峰環繞的阿里山下打造本土最大藍莓種植基地，且還有獨步全球的「藍莓雲端溯源履歷」，生長環節及農場現況均可即時查詢。

7-11表示，每顆藍莓果實都很結實、甜酸比例適當，從樹上採下後就直接入盒裝箱，不做任何加工處理，完整保留白色果粉天然保護層；為慶祝「山丘藍台灣藍莓」上市，2/8起至4/5止，可享嚐鮮價99元，「i划算」平台則是開賣9入團購組，售價每組850元，平均1盒只要95元。

▲GODIVA草莓系列回來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣比利時巧克力品牌「GODIVA」終於迎來「草莓季」了，首推「草莓巧克力霜淇淋」，選用白巧克力作為基底製成草莓霜淇淋，再結合黑巧克力霜淇淋，一支就能吃到酸甜草莓結合濃郁黑巧克力雙重口味，還有整支都是草莓的草莓霜淇淋選擇，而甜筒邊緣還特意沾上乾燥草莓顆粒，最後撒上草莓粉，打造豐富又罪惡的滋味。

▲草莓霜淇淋甜筒邊緣還沾滿乾燥草莓粒。

加碼還有這杯「草莓奶昔」，是以香醇白巧克力奶昔加入草莓的組合，口感酸甜清爽又帶有奶香，頂端的白色鮮奶油則有草莓粉、草莓顆粒點綴，每一口都超滿足，即日起於指定門市限時、限量開吃開喝。