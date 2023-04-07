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顛覆書法藝術框架！《我們之間》探索疫後關係　酒精槍也成創作工具

記者林育綾／桃園報導

「桃園十一份美術館」串聯橫山書法藝術館、桃園市立美術館等館所，近來受到藝術圈和年輕人的關注，如今舉行展覽《詩與韻–我們之間》，以當代藝術手法來表現書法，探討3年來COVID-19疫情「我們之間」關係的疏離與重建，可說顛覆了傳統書法創作的框架。藝術家蔡慶禾不只使用毛筆，更透過酒精噴槍、口罩、山茶花⋯等多種媒材及工具創作，讓觀眾遊走其中也彷彿進入時空隧道。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲《詩與韻–我們之間》展覽顛覆傳統書法框架，以當代藝術手法呈現，探索疫情以來「我們之間」關係的疏離和重建。（圖／記者湯興漢攝）

《詩與韻–我們之間》能看到各種「我們之間」共同回憶裡的詩詞、旋律，都是很多人琅琅上口的詩韻。像是經典的民歌歌詞「每個人心裡一畝一畝田」、蘇東坡的《水調歌頭》詞句「明月幾時有，把酒問青天」，甚至是心經片段，讓人在觀看時，也忍不住在腦海中唸誦著、吟唱著。

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▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝術家蔡慶禾還使用山茶花、酒精噴槍等工具，已不同色彩顏料來創作和點綴字畫。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲人們熟悉的《水調歌頭》拆成95個字幅，大膽地以活版排列呈現。（圖／記者湯興漢攝）

走入展場，映入眼簾第一區為「活版詩書」，觀眾可看見熟悉的《水調歌頭》拆成95個字幅，大膽地以活版排列呈現，也就是每個字都寫成一幅字，成為展場中最大件作品。更開放觀眾挑戰思考，將95個字重新組合成新的詩句，挑戰者可以到一旁的稿紙寫下創作，如經採用，藝術家將會按照挑戰者的作品，重新排列組合這件展品的呈現。

有趣的是，蔡慶禾提到自己有這個想法後，也試著使用chatGPT下令依照這個遊戲規則創作，「不過AI也寫不出來，後來還呈現有點當機的狀態，因此徵求民間高手挑戰看看。」這也成為一個有互動性的作品。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼展覽現場也放置稿紙，邀請民間高手以《水調歌頭》95個字重組成新的詩詞創作。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

第二個區域「記得民歌」，多幅字畫飄揚，上頭是一首又一首人們熟悉的民歌。蔡慶禾與親友討論後，精選10首經典的民歌，除了以書法寫成字畫，更使用自己種的山茶花、疫情常用的酒精噴槍等工具來創作，甚至「口罩」也成為創作素材之一，他透露創作過程有時候像是遊戲，透過不同的嘗試、實驗，以當代手法來呈現。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲「記得民歌」多幅字畫飄揚，上寫著一首又一首人們熟悉的民歌，觀展時在心中成為旋律。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝術家使用酒精噴槍來噴灑顏料，甚至「口罩」也成為創作素材。（圖／記者湯興漢攝）

觀眾走入此區域，不但適合拍出唯美風格的「網美照」，也彷彿走入時光隧道、民歌迷宮中，一邊觀看，一邊哼歌，一邊聆聽心中回憶的聲音。不過由於此區域作品以珠光蟬翼宣紙來創作，材質較輕薄，也相對脆弱，在參觀時須留意距離。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼走入此區域，在光影筆墨之間遊蕩，也彷彿走入時光隧道，一邊觀看，一邊哼歌，聆聽心中的聲音。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

第三個區域「疫後再說」相當有趣，其中作品「我們之間」將四個字拆成四件作品，又重新組合，呈現疫情時人與人關係的疏離，又透過不同方式維繫，在虛擬和實際之間，人和人的互動確實不同，我們的關係也確實在改變。

其中使用工程用的「墨斗線」來創作，像是用1.5公尺的紅絲線纏繞，這些「因緣線」呈現的作品也讓觀眾自行解讀，可能細如絲，需要仔細留意觀察，才能把握「姻緣」；也可能千絲萬縷，像是剪不斷、理還亂的情緣。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲用「墨斗線」創作來呈現象徵「因緣」的紅線，由觀者解讀紅線纏繞的意義。（圖／記者湯興漢攝）

其中一幅「囍」字，是將幾年前的作品進行再創作，兩個「喜」中間隔著遙遠的距離，讓人聯想到疫情期間的「社交距離」。而作品命名「保持距離，以策安全」，蔡慶禾笑說，兩人結婚的人，也需要如此才能安全，儘管關係之間還是用紅絲線纏繞，後來更靈機一動，在中間包上「保鮮膜」，象徵著感情保鮮，充滿趣味性。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲「囍」字中間隔著社交距離，作品命名為「保持距離，以策安全」。（圖／記者湯興漢攝）

另一幅狹長型的字畫，也十分引人注目，作品主題為「確診」，上頭的字句卻出自於《心經》。他說，其實自己抄心經抄過非常多遍了，某一天發現，經文中的「無眼耳鼻舌身意、無色聲香味觸法」，恰好呼應確診的症狀。

這幅作品的特色還包括「中間完全沒有任何標點符號」，觀眾從頭讀到尾時，也必須從仰頭姿勢轉為低頭，像是對經文臣服，一氣呵成的過程也可能喘息困難，成為行動藝術的一部分。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲作品主題為「確診」，上頭的字句出自於《心經》。（圖／記者湯興漢攝）

「桃園十一份美術館」是「十一份觀光文化園區」的其中一個項目，還曾經是電影《我的少女時代》取景地。蔡慶禾受邀籌設並擔任館長，在2022年初成立，經過一年的策略規劃及展覽，已漸漸產生定位，也與桃園市文化局、桃園市立美術館及其轄下的「橫山書法藝術館」串聯，逐漸受到藝術圈特別是年輕人的關注。園區推動SDGS永續園區計畫，更在去年取得SDGS永續園區的認證。

此次的《詩與韻–我們之間》展覽，也是受到「橫山書法藝術館」邀請，一起舉辦「2023書藝雙年展」的平行展，並共同宣傳。作品有22件、共152幅，顛覆了過往對傳統書法藝術的框架與想像，適合在疫後造訪桃園來一場藝文之旅，漫遊觀展之際，思考疫情前後的「我們之間」，在心中進行哲思對話。

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《詩與韻–我們之間》蔡慶禾書法主題個展，探討疫情以來「我們之間」關係的疏離與重建。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《詩與韻–我們之間》- 蔡慶禾書法主題個展。（圖／記者湯興漢攝）

蔡慶禾《詩與韻－我們之間》書法主題展
2023橫山書藝雙年展平行展
展期：2023年4月8日～5月28日
地點：桃園十一份美術館
地址：桃園市龍潭區佳安西路5號A棟2樓
時間：周二～周日10:00-17:00

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