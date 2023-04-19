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總票數逼近十萬！臺大盃熱舞大賽「熱血雙強」強勢領先

文／APP活動小組

票票關鍵！《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動首周戰況回顧，經歷第一周的投票，33支隊伍之間的競爭逐漸變得激烈，累計票數正朝十萬票逼近。人氣前五的隊伍，目前票數皆已突破5千票的關卡，其中第一、二名票數逼近，戰況陷入膠著！

29th臺大盃熱舞大賽第一周戰況

《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選強勢回歸！本次攜手泰山冰鎮一同合作打造你最躁的舞台！泰山冰鎮暌違五年推出全新包裝，大膽Turn新裝，就像你敢跟別人不同，敢Show就是你的主場，這次的臺大盃熱舞該你上場！泰山冰鎮，My Turn！敢做 超鎮！（圖／活動小組）

目前站上票選人氣第一名的，是編號3號來自屏東的「PingTung Force」，以7,192票暫居領先。

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PingTung Force成軍於團員們就讀大學時，因為同在屏東求學的地緣關係，因此取名為屏東戰隊。畢業後，團員們也繼續在屏東散播街舞大小事，他們說：「雖然常常被無視，但我們還是會繼續做下去，因為我們不這麼做，還有誰來做。」台灣南端代表如此熱血，難怪票數搶得領先。

29th臺大盃熱舞大賽戰況（圖／參賽隊伍PingTung Force、竹女熱舞 Hot5ive提供）

▲PingTung Force暫居第一周人氣排行第一名。（圖／PingTung Force提供）

第二名則是編號2號，來自新竹的「竹女熱舞 Hot5ive」，以7,015票緊追在後。

Hot5ive成員來自新竹女中，是一群熱愛跳舞的高中生，專攻hip hop 也兼具其他舞風。團員們在自介上寫著：「經過AJ老師的教導及每天的勤奮練習，將帶給大家平穩卻蘊含魄力的表演。」出自高中生璞玉般的踏實，兼具青春華麗的魄力，相信也將持續奪得大家的青睞。

29th臺大盃熱舞大賽戰況（圖／參賽隊伍PingTung Force、竹女熱舞 Hot5ive提供）

▲竹女熱舞 Hot5ive票數暫居第二。（圖／竹女熱舞 Hot5ive提供）

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼ 。（圖／記者李思穎攝）

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

．我想抽手機及喇叭，手刀來投票►►►

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

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