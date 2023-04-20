快訊／17歲槍手掃射51槍「移送少年法庭」　槍枝來源推給過世的人

記者柯沛辰／綜合報導

新北市土城區一間當鋪20日遭槍擊，17歲劉姓少年持槍掃射51槍後，搭計程車前往板橋分局大觀派出所投案，訊後被依槍砲彈藥管制條例、少年事件處理法，在晚間8點多移送新北地院少年法庭，但面對媒體提問，全程不發一語。

警方初步調查，劉姓少年不是列管幫派分子，供稱與當鋪負責人有私人恩怨，因此持槍掃射。至於槍枝來源，劉姓少年推給已經過世的人，但確切提供者尚待進一步釐清。

據悉，竹聯幫弘仁會與華山幫疑似有毒品、詐欺金流糾紛，近日相互開槍尋仇，疑似教唆劉姓少年開槍掃射。不過，檢警目前並未掌握相關證據及關聯性，將持續偵查溯源、追查幕後主嫌，掃蕩可能涉案的幫派。

▼劉姓少年持槍掃射當鋪。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

徐姓計程車運將回憶，當時他停靠在路邊休息，劉姓少年突然開門詢問「土城四川路去嗎？」又進一步告知了當鋪地址，此後便不再說話，僅在中途塞車時禮貌詢問了一句「可以開快點嗎？」

抵達當舖後，劉姓少年一言不發，而是直接開門，從背包拿出改造衝鋒槍，向當鋪連開了51槍。徐姓司機驚嚇不已，本想開車趕快離開，但礙於車門沒關，又擔心劉男回頭對車子開槍、傷及無辜民眾，只好停在原地。

劉姓少年掃射後返回車上，對司機說「麻煩開到大觀派出所，你知道地址吧？」當時司機情緒未平復，腳還一度因為發抖踩不動油門，但劉姓少年催促「開快點，前面直接迴轉」，途中還聽到劉打電話給律師，相約在大觀派出所碰面。

抵達派出所後，還沒等司機開口報價，劉姓少年就直接掏出1000元，禮貌地說了聲「謝謝」隨後下車離去。不過，從青仁路到當鋪，再從當舖到派出所大概約2.7公里，車資只要300元，少年闊氣多給了700元。