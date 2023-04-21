看到少年開槍掃射當舖　「路人1反應」超真實！騎士目擊全拍下

記者施怡妏／綜合報導

新北市土城區一間當鋪20日遭槍擊，17歲劉姓少年持槍掃射51槍後，搭計程車前往板橋分局大觀派出所投案，晚間8點多移送新北地院少年法庭，YouTube頻道「記者爆料網」貼出當時少年開槍的影片，周圍的民眾見狀後都相當淡定，只有一名女子轉頭跑走，馬路上的騎士則是看著槍手，接著默默騎走。

有網友在PTT發文，「在街上看到有人開槍第一反應是啥？」轉貼槍手開槍的影片，發現現場的民眾都很淡定，光天化日之下，又是大馬路，旁邊還有汽車、機車、公車以及民眾，少年開槍掃射當舖，居然沒有民眾有反應。

原PO感到疑惑，「為什麼我覺得大家都蠻淡定的，照理來說，我看美國電影，聽到槍聲不是應該趴下還啥的」，但路人卻都沒有很驚慌的感覺，「正常來說，聽到槍聲的第一反應應該是什麼，有卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友認為，大家應該是嚇呆了。（圖／翻攝自PTT）



影片中，一名女子撐著傘要走過，發現少年開槍後，立刻轉頭走掉，接著一邊講電話一邊奔跑，而離少年最近的騎士，聽到槍聲後本來想騎走，但礙於前方有汽車擋住，只好待在原地，另外一名穿著藍色雨衣的騎士，則不斷轉頭看著少年。

文章曝光，掀起網友討論，「台灣真是太安全了，大家都超淡定」、「計程車司機倒是很淡定，應該載過很多這種的」、「那台機車被卡住好可憐」、「沒人跑耶，大家都趕著上班」、「大部分人會腦袋一片空白傻住」、「除非受過軍警訓練，不然一般人真的會傻在原地，就像安倍被槍擊旁邊那些人一樣」、「因為看起來不像隨機殺人，隨機殺人的話你看鄭捷那次，光是刀子就讓人嚇死了」。不過也有網友表示，「哪有淡定，騎士每個都趕快鑽車縫落跑欸，是因為剛好紅燈塞住，也沒辦法怎麼辦吧」。