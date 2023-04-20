掃射當鋪改造槍傳國內廠商生產　玩具槍協會澄清：是誤解

▲劉姓少年使用改造衝鋒槍疑似使用市售瓦斯槍進行改造，但下槍身彈井尺寸、摺疊槍托與市售產品不同。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

17歲劉姓槍手帶著改造槍枝，20日上午搭乘計程車到新北市土城區四川路二段、信義路口的當鋪連開51槍。事後，有知情人士透露，槍手使用的改造槍為台灣知名玩具槍加上國外槍廠零件改造。對此，中華民國玩具槍協會也發出聲明稿，駁斥槍枝並非台灣生產，「建議偵查單位與媒體處理相關資訊時審慎面對，精確溯源，毋使非法槍械源頭得以逍遙法外。」

中華民國玩具槍協會20日發出聲明稿表示，今日新北市土城區發生重大槍擊案，部分媒體於報導時不慎誤認涉案槍枝為本會會員道勳企業有限公司 (GHK) 所生產之低動能遊戲用槍商品所改造而成，實屬誤解。

道勳企業有限公司從未生產過得以裝填9公厘手槍彈匣之衝鋒槍款式產品，該公司商品於機械結構特徵上與今日查扣的涉案槍枝顯著有別。本件涉案槍枝經本會多名理監事鑑判均一致認為與美國Black rose firearms公司F-1 SKELETON “PCC” POLISHED GOLD 9MM PISTOL產品有高度相似之情事 (參附圖)，爰建議偵查單位與媒體處理相關資訊時審慎面對，精確溯源，毋使非法槍械源頭得以逍遙法外。

▼中華民國玩具槍協會聲明稿如下。（圖／翻攝全民國防射擊教育中心 /CAMP 66臉書）



回顧案情，鑑識人員對涉案衝鋒槍進行初步鑑識，知情人士透露該槍外觀與台灣知名玩具槍一線品牌出品的M4 AR瓦斯突擊步槍相同，是經過客製化更換國外知名槍廠F1 FIREARMS的輕量化上下槍身，但下槍身彈井尺寸、槍機、進彈室經過專業改造，使用改造的9mm子彈加長型彈匣，可以短時間連續射擊，火力相當驚人。

台灣知名玩具槍一線品牌的產品並無全金屬操作槍，但旗下瓦斯槍產品均多使用全金屬鋼構材質，性能優良頗獲國內外玩家推崇，警方不排除該衝鋒槍有可能是氣槍改造，推估黑幫利用該類槍枝的優點，使用玩具槍改造增加警方追查槍枝來源困難，且也顯示購入成本低廉、改造方便但殺傷力不低的改造槍，已成為近年黑幫犯案最愛。

另外警方也不排除該款槍枝有可能是美國槍械公司「F1 FIREARMS」出品的9MM F-1 SKELETON POLISHED

GOLD 9MM PISTOL，原裝成槍，但該槍在美國若無自動擊發功能，政府將視為是一般9MM手槍，至於是原廠F1出品的制式槍械，還是利用台廠瓦斯槍所改造的土改衝鋒槍，則需鑑識人員送鑑後比對釐清。