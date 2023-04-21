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新北槍擊案傷到侯友宜　黃暐瀚分析：這是他的難題

▲新北市長侯友宜出訪新加坡行前談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市19日、20日連兩天發生重大槍擊案，但市長侯友宜人卻恰巧至新加坡出訪，對此，資深媒體人黃暐瀚分析，現任市長參選總統，風險極大，因為選舉期間任何市政缺失，都會讓市民的不滿放大，這是侯友宜的難題，而這回治安問題，對侯友宜，「絕對有傷」。

新北市19日凌晨發生槍擊案，未成年的吳姓少年與林姓男子疑似因為與另外2人有金錢糾紛，憤而朝對方的車輛開了15槍，一路從台北市中山區追到新北市板橋區；而20日在新北市土城區，又有一名17歲劉姓槍手，在正值通勤車水馬龍的時段，搭乘計程車前往該處一間當鋪瘋狂掃射，在眾目睽睽下連掃51槍。

對於新北市連日發生重大槍擊案，正巧出訪新加坡的侯友宜昨一接獲通報後，立即致電警察局長廖訓誠，他在電話中要求，20日晚上警方全部總動員，持續不斷掃蕩，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

黃暐瀚說，這些案件對侯友宜確實有傷，就像當初台南市發生88槍槍擊案，民眾也覺得跟市長黃偉哲有，但台南那起是在半夜，沒有路人、騎士，不像新北，尤其土城的這個槍擊畫面，太清晰，太震撼，對新北市的治安，是重重的一擊。

黃暐瀚表示，現任市長參選總統，風險極大，因為選舉期間任何市政缺失，除了治安、槍擊、昂，包括風災、火災、市民生命財產損失等等，都會擴大市民對於市長「偏廢市政」的不滿，而這就是侯友宜若要挑戰總統大位的難題。

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