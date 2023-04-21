侯友宜越洋電話遭綠質疑演戲　新北市府：民進黨又在捏造假訊息

記者蘇晏男／新北報導

新北市連兩日發生槍擊案，正在新加坡訪問的市長侯友宜昨遂致電要求警察局長廖訓誠帶隊掃蕩，但兩人通話的畫面，卻遭民進黨與綠委質疑演戲。對此，新北市府副發言人張劭斌今（21日）表示，很遺憾民進黨又在捏造假訊息， 連這種事都能抹黑造謠毫無常識，呼籲有心人士不要再浪費社會資源，停止無意義的政治操作。

▲侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

新北市板橋區文化路19日凌晨，吳姓少年與林姓男子日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在台北市中山區雙城街停車場相遇，吳男前後向蘇男駕駛的車輛開了15槍，並當街展開追逐戰。隔日上午，一名17歲劉姓少年搭乘計程車至新北市土城區四川路二段、信義路口處，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射51槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。

正在新加坡出訪的侯友宜知情後，立即致電廖訓誠，要求警方全部總動員，持續不斷掃蕩，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。對於新北市府事後公布侯友宜與廖訓誠的通話畫面，民進黨今舉行記者會，其中發言人張志豪呼籲侯別再打手機演戲，回歸市政本位。

對於民進黨今的記者會，張劭斌回應，當侯友宜和警察同仁全力掃蕩黑道幫派的同時，很遺憾民進黨又在捏造假訊息；該影片是侯在講電話過程中，幕僚臨時拿起手機紀錄，試問如果真的要擺拍，為何不是符合媒體規格的橫式紀錄？況且電話中，也有傳出警察局長回覆說「了解」、「是的」的聲音，為何有心人士還要無中生有，說電話沒有打通？

張劭斌批評，連這種事都能抹黑造謠，既不符合邏輯，也毫無常識，習性不改，一再使出拙劣的手，呼籲有心人士不要再浪費社會資源，停止無意義的政治操作。