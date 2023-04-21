不到48小時！新北連2起槍擊案　她曝背後目的：透過媒體高調徵才

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不到48小時！新北連2起槍擊案　時力曝背後目的：透過媒體高調徵才

▲▼侯友宜談土城槍案。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市連日發生兩起槍擊案，板橋區文化路19日有名吳姓少年疑似因金錢糾紛，憤而朝對方車輛開了15槍，土城區四川路20日又有一名劉姓少年手拿著衝鋒槍，朝一家當鋪連開51槍。時代力量21日直指，新北市長侯友宜難辭其咎，且黑道藉由囂張的不法行徑來引起社會關注，在媒體報導推波助瀾後，達成招募新血的目的，這儼然成為黑道新興的徵才手法。

新北市連日發生重大槍擊案，市長侯友宜正巧出訪新加坡，侯接獲通報後，立即越洋致電警察局長廖訓誠，要求警方全部總動員，持續不斷掃蕩，一定要將犯罪案立即有效地壓制下來，絕不容許任何歹徒在新北市囂張。

新北市板橋區文化路19日凌晨發生槍擊案，吳姓少年與林男日前與20歲蘇姓男子、19歲薛姓男子發生糾紛，雙方在台北市中山區雙城街停車場相遇，吳姓少年前後向蘇男駕駛的車輛開了15槍，並當街展開追逐戰。事後，吳姓少年帶著槍前往板橋警分局投案。

不過，一樁未了一樁又起，新北市土城區四川路二段、信義路口20日上午又發生槍擊案，一名17歲劉姓少年搭乘計程車，朝四川路上一間當鋪瘋狂掃射51槍，接著再搭車前往板橋區大觀派出所投案。對於上述兩起事件，警方目前正在釐清案情並擴大偵辦中。

對於槍擊案，時代力量黨發言人余佳蒨表示，從黑道利用未成年槍手犯案、犯行後主動投案、途中還聯繫律師到場，顯見槍手是有計畫性的預謀犯案。

余佳蒨指出，黑道選擇在光天化日之下高調犯案，如此囂張的行徑除了目無法紀，向公權力挑釁之外。值得留意的是，從先前高調舉辦奢華春酒到昨日上班時間開槍，黑道故意藉由囂張、高調的不法行徑來引起社會關注，並在媒體報導推波助瀾後，達成招募新血的目的，「這儼然已成為黑道新興的徵才手法」。

余佳蒨表示，近期高調犯案的竹聯幫弘仁會、明仁會等幫派，多以跨國詐騙與販毒來謀取鉅額利潤，官員一再的「震怒掃黑」無法解決問題，面對新北市治安嚴重敗壞，新北市長侯友宜難辭其咎，中央和地方政府應從源頭斬斷黑道賴以為生的金流，別再讓黑道繼續高調犯案，公然大發徵才廣告。 

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