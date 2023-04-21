民調不是唯一！　柯志恩：國民黨徵召總統人選「會進行綜合評估」

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝柯志恩臉書）



記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨2024總統人選遲遲未定，國民黨智庫執行長柯志恩21日上午表示，藍營最後整合出來的人選，並非靠「唯一民調」做參考，而是會進行綜合評估。她說明，徵召有非常多面向，一切還是要回應到黨中央，以秘書長黃健庭說的做為基礎點，但最後推選出來的人一定是黨內大家所認同的，否則會引起很多爭議。

柯志恩今日在中廣節目《千秋萬事》中表示，國民黨現在還是希望能與「非國民黨」的陣營進行整合，但她認為，這個整合應該是多方考量，而不是一直比民調數據。雖然民調是一個重要參考依據，但目前國民黨已經定調徵召，就絕對不會像初選一樣，給一個固定時間，然後贏個1%、2%就決定要徵召誰。

柯志恩說明，國民黨整合最後出來的人，並不是靠唯一民調做參考，而是做綜合評估，例如立委是希望誰當母雞，還有14個縣市首長的意見也很重要，所以「綜合考量」應該考量到民調之外的很多因素。

至於先前曾在訪美會見僑胞時說，黨內每兩週做一次民調，在5月20日、最晚6月中旬正式徵召出總統候選人，柯志恩解釋，目前為止侯友宜是黨內最強候選人，如果有外面的人要進來的話，勢必在民調上要贏之外，還有其他因素綜合起來也要贏。但這也只是一個正常不過的說法，一切還是要回應到黨中央，還是以秘書長黃健庭說的做為基礎點。

此外，柯志恩也重申，她從來沒有聽過「只以民調為根據」的說法，因為若全靠民調的話就叫初選，國民黨這次不會辦初選，徵召則是有非常多面向，至於是什麼面向還要等黨中央交代清楚，但最後推選出來的人一定是黨內大家所認同的，否則會引起很多爭議。