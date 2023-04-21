影／侯友宜訪新加坡被拱「選總統」　民眾熱情喊：我支持你！

記者崔至雲、皮心瑀／台北－新加坡報導

新北市長侯友宜出訪新加坡進行城市外交，20日傍晚至紐頓熟食中心參觀，路上遇到熱情民眾，高喊「選總統！凍蒜！」，侯友宜則笑著問「你是台灣人嗎？」，對方則說，「我不是，但是我很喜歡台灣，我支持你！」

▲新北市長侯友宜參觀新加坡紐頓熟食中心 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜20日一到紐頓熟食中心，就有民眾嗨喊「我在電視上看過你」，也有新加坡民眾說「我支持你選總統」，侯友宜聽到則笑著問說「你是台灣人嗎？」民眾回應「我不是！但是我很喜歡台灣！我支持你！」侯友宜則親切的與對方握手致意。

對於是否參選總統的議題，現場媒體追問，「市民希望你選總統，但你每次都笑而不答？」侯友宜則指一指肚子說「我們自己的肚子填飽最重要。」媒體又再問，「所以是關心民眾肚子是否被填飽嗎？」侯友宜則低調回「我們大家開心過日子」。

侯友宜19日展開為期4天3夜的訪星之旅，根據新北市府公布行程，20日首站將抵達濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築，接著依序抵達南洋理工大學以及紐頓熟食中心參觀。

新北市對於此次出訪行程對外其實相當低調，每日行程也都由秘書處全權主導，新聞局也只能待秘書處發布訊息後，前一晚再對隨行媒體採訪團公布，而今是參訪第3天，侯友宜下午將會參觀SGInnovate新加坡創新機構，晚間6點30分則出席「2023與市長有約-綠色藍圖新創之夜」。