侯友宜「與市長有約」今晚登場！　80人參與談新創、科技、青年政策

▲侯友宜至濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜19日起展開為期4天3夜的新加坡訪問行程，依新聞局公布的公開行程顯示，侯友宜今下午將參觀SGInnovate 新加坡創新機構，晚上則在香格里拉飯店舉辦「與市長有約-綠色藍圖新創之夜」青年見面會。兩場行程均與青年有關，藍營人士分析，這場座談可能是侯友宜打造青年牌的起手式，同時侯也希望以最國際、且最快速的方式了解年輕人需求。

侯友宜今日上午仍沒有公開行程，推估他將繼續拜會星國公私部門，經記者觀察，侯隨隊攝影及隨扈約在上午9點40分離開飯店，侯則在上午10點前均未現身飯店大廳。

根據新聞局提供行程可看到，侯友宜今下午2點將參觀SGInnovate 新加坡創新機構，晚間6點30分將於香格里拉大酒店Azalea宴會廳舉辦「2023與市長有約-綠色藍圖新創之夜」。該場由新北市府與哥倫比亞大學新加坡校友會合辦，參與人數約80人，座談內容將以新創及科技產業、青年政策（人才交流）輔導新創公司之策略進行討論。

對於侯友宜此行多與青年議題有關，新北市議員呂家愷表示，目前台灣青年仍有許多需要政府來協助的空間。他相信對於新北市府此次星國參訪的行程，不管是提升新北市在青年輔導上的新思維，甚至於是全國青年勞工上的協助，肯定都會有一定的成果。

呂家愷說，身為這一代的青年人口，他樂見並也期許新北市府能夠在此次的出訪，多和當地的青年優秀人才交換意見，並學習星國在國際青年人才培育的各個面向，甚至於未來能像星國一樣，來自美國、德國、英國、澳洲等國際名校都有在當地設立分校，朝著吸引各國的國際名校來新北市、甚至於台灣設點的方向來努力。

